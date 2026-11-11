毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第209回
懐かしのRPG「ウルティマ」シリーズもSteamで一挙に登場！ お買い得なセールも実施中
80％オフで『DQモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅』が996円！冬のお休みに向けて人気タイトルをお安くゲットしておこう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月11日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
新作『DQM4』の発売も近づく！ ピサロを主人公にした『DQM3』が大幅割引き
・タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅
・割引率：80％
・価格：996円（2026年11月19日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2175540/ドラゴンクエストモンスターズ3_魔族の王子とエルフの旅/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
「軌跡」シリーズの記念すべき1作目のフルリメイク作品！ エステルとヨシュアの旅を見届けよう
・タイトル：空の軌跡 the 1st
・割引率：50％
・価格：4400円（2026年11月17日まで）
・メーカー：ガンホーオンライン・エンターテイメント・アメリカ（日本ファルコム）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/空の軌跡_the_1st/
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「餓狼伝説」シリーズ最新作！ 豪華ゲストキャラクターも話題のシーズンパスもセール対象に
・タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves
・割引率：75％
・価格：745円（2026年11月21日まで）
・メーカー：SNK
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/餓狼伝説_City_of_the_Wolves/
© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
100体以上の英傑が登場！ 無数の敵兵を「英傑召喚」で殲滅する、新たな無双体験
・タイトル：無双アビス
・割引率：67％
・価格：980円（2026年11月18日まで）
・メーカー：コーエーテクモゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3178350/無双アビス/
© 2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
人気RPG「ウルティマ」の初期作品がSteamに！ シリーズ作を収めたバンドル版も55％オフで3465円とお買い得
・タイトル：Ultima™ I: The First Age of Darkness（ウルティマI: ザ・ファースト・エイジ・オブ・ダークネス）
・割引率：50％
・価格：350円（2026年11月20日まで）
・メーカー：エレクトロニック・アーツ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3067480/Ultima_I_The_First_Age_of_Darkness/?curator_clanid=46690460
© 1981 Electronic Arts Inc.
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