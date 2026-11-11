懐かしのRPG「ウルティマ」シリーズもSteamで一挙に登場！ お買い得なセールも実施中

ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月11日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

新作『DQM4』の発売も近づく！ ピサロを主人公にした『DQM3』が大幅割引き

・タイトル：ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅

・割引率：80％

・価格：996円（2026年11月19日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2175540/ドラゴンクエストモンスターズ3_魔族の王子とエルフの旅/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

「軌跡」シリーズの記念すべき1作目のフルリメイク作品！ エステルとヨシュアの旅を見届けよう

・タイトル：空の軌跡 the 1st

・割引率：50％

・価格：4400円（2026年11月17日まで）

・メーカー：ガンホーオンライン・エンターテイメント・アメリカ（日本ファルコム）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3375780/空の軌跡_the_1st/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

「餓狼伝説」シリーズ最新作！ 豪華ゲストキャラクターも話題のシーズンパスもセール対象に

・タイトル：餓狼伝説 City of the Wolves

・割引率：75％

・価格：745円（2026年11月21日まで）

・メーカー：SNK

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/餓狼伝説_City_of_the_Wolves/

© SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

100体以上の英傑が登場！ 無数の敵兵を「英傑召喚」で殲滅する、新たな無双体験

・タイトル：無双アビス

・割引率：67％

・価格：980円（2026年11月18日まで）

・メーカー：コーエーテクモゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3178350/無双アビス/

© 2025 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

人気RPG「ウルティマ」の初期作品がSteamに！ シリーズ作を収めたバンドル版も55％オフで3465円とお買い得

・タイトル：Ultima™ I: The First Age of Darkness（ウルティマI: ザ・ファースト・エイジ・オブ・ダークネス）

・割引率：50％

・価格：350円（2026年11月20日まで）

・メーカー：エレクトロニック・アーツ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3067480/Ultima_I_The_First_Age_of_Darkness/?curator_clanid=46690460

© 1981 Electronic Arts Inc.