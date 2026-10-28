毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第207回
「トゥームレイダー」シリーズの30周年記念セールも開催中！
40％オフで『機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED』がお買い得！C.E.の戦いにパイロットとして飛び込もう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月28日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
来年1月には新作映画も公開！ 「機動戦士ガンダムSEED」シリーズの戦いをゲームで体験しよう
・タイトル：機動戦士ガンダムSEED BATTLE DESTINY REMASTERED
・割引率：40％
・価格：2970円（2026年11月6日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1857740/%E6%A9%9F%E5%8B%95%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A0SEED_BATTLE_DESTINY_REMASTERED/?curator_clanid=41316928
©創通・サンライズ
JASRAC許諾番号：9010553678Y43030
ララ・クロフトの遺跡探索をお買い得に体験しよう！ シリーズ30周年記念セールを開催中
・タイトル：ライズ オブ ザ トゥームレイダー（Rise of the Tomb Raider™）
・割引率：90％
・価格：416円（2026年11月7日まで）
・メーカー：Crystal Dynamics／Feral Interactive（Mac／Linux）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/391220/Rise_of_the_Tomb_Raider/?curator_clanid=41316928
RISE OF THE TOMB RAIDER © 2015 Crystal Dynamics group of companies. All rights reserved. RISE OF THE TOMB RAIDER, TOMB RAIDER, LARA CROFT, CRYSTAL DYNAMICS, the CRYSTAL DYNAMICS logo, EIDOS, and the EIDOS logo are trademarks of the Crystal Dynamics and Eidos Interactive Corp. group of companies.
配信などで話題になった4人協力オンラインサバイバルゲーム！ ユーザー評価も“非常に好評”
・タイトル：ミメシス【早期アクセスゲーム】
・割引率：60％
・価格：480円（2026年11月3日まで）
・メーカー：ReLU Games／KRAFTON
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2827200/%E3%83%9F%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%82%B9/?curator_clanid=41316928
© 2025 ReLU Games, Inc. All rights reserved. Published and distributed by ReLU Games Publishing.
「グラブル」初の家庭用ゲーム機版！ 壮大な空の物語を楽しもう
・タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』
・割引率：40％
・価格：2904円（2026年11月5日まで）
・メーカー：Cygames
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/881020/GRANBLUE_FANTASY_Relink/?curator_clanid=41316928
© Cygames, Inc.
五十嵐孝司氏が手掛けた探索型横スクロールアクションRPG！ 2作目の『Bloodstained: The Scarlet Engagement』はウィッシュリスト受付中
・タイトル：Bloodstained: Ritual of the Night
・割引率：75％
・価格：1370円（2026年11月3日まで）
・メーカー：505 Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/692850/Bloodstained_Ritual_of_the_Night/?curator_clanid=41316928
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