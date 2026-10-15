ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（10月14日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

新たなヒーロー・八神隆之がおぞましい犯罪や陰謀と闘う！ 本格リーガルサスペンスアクションのリマスター版

・タイトル：『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』

・割引率：75％

・価格：745円（2026年10月16日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2058180/JUDGE_EYESRemastered/?curator_clanid=41316928

© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

『スパロボ30』本編に「シーズンパス」と「ボーナスミッションパック」を同梱した「デラックスエディション」がお安く！

・タイトル：スーパーロボット大戦30 デジタル デラックスエディション

・割引率：70％

・価格：4455円（2026年10月23日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/898750/30/?curator_clanid=41316928

©天酒之瓢・主婦の友社/ナイツ＆マジック製作委員会

©CLAMP・ST／講談社・TMS

©サンライズ

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2017 CLAMP・ST

©SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

©SEGA

©創通・サンライズ

©創通・フィールズ／MJP製作委員会

©DANCOUGA Partner

©円谷プロ ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会

©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会

©東映

©永井豪／ダイナミック企画・ＭＺ製作委員会

©永井豪・石川賢／ダイナミック企画

©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・The Movie 2019

©1998 永井豪・石川賢／ダイナミック企画・「真ゲッターロボ」製作委員会

© 2005 AIC・チームダンチェスター/ガンソードパートナーズ

©2016 Go Nagai・Tetsuko Ishikawa・Eiichi Shimizu・Tomohiro Shimoguchi/Dynamic Planning

©2016 創通・フィールズ／MJP製作委員会

Year 4キャラクター第2弾の「アルジュン」が10月13日に配信！実写映画も16日より公開

・タイトル：ストリートファイター6

・割引率：60％

・価格：1996円（2026年10月22日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/?curator_clanid=41316928

©CAPCOM

ユーザー評価が“非常に好評”なサイバーパンクの世界を舞台としたストラテジーRPG！

・タイトル：Heart of the Machine ハート・オブ・ザ・マシーン

・割引率：70％

・価格：894円（2026年10月27日まで）

・メーカー：Hooded Horse

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2001070/Heart_of_the_Machine/?curator_clanid=41316928

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アリスソフトの『戦国ランス』がPC（Steam）に！ 全年齢向けなので誰でも遊べる

・タイトル：戦国ランス

・割引率：20％

・価格：2024円（2026年10月16日まで）

・メーカー：Kagura Games／MangaGamer

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3867170/_/?curator_clanid=41316928

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