毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第208回
『PEAK』が38％オフで545円など、話題のインディーゲームも超お買い得！
70％オフでリメイク版『マリーのアトリエ』がお安く！高評価のタイトルをお得にゲットしよう【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月4日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
現代にあわせてより遊びやすくなった「アトリエ」シリーズの1作目のフルリメイク作！
・タイトル：マリーのアトリエ Remake ～ザールブルグの錬金術士～
・割引率：70％
・価格：1914円（2026年11月18日まで）
・メーカー：コーエーテクモゲームス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2138090/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A8_Remake_%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B0%E3%81%AE%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93%E5%A3%AB/?curator_clanid=41316928
©KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
シリーズの累計販売本数が1億本突破した傑作シューティングRPGの第3弾！ シリーズのセールも実施中
・タイトル：ボーダーランズ3
・割引率：90％
・価格：798円（2026年11月17日まで）
・メーカー：2K
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/397540/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BA3/
© 2019 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks, all used courtesy of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.
ゲーム配信などでも話題の協力登山ゲームがお買い得！ 最大4人でのマルチプレイも楽しめる
・タイトル：PEAK
・割引率：38％
・価格：545円（2026年11月15日まで）
・メーカー：Aggro Crab／Evil Landfall?
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3527290/PEAK/
© 2026. Landfall Publishing AB and Aggro Crab Games LLC.
PEAK™ and its logotypes are trademarks of Landfall Publishing AB. All rights reserved
ドローンをプログラムして農場を自動化し、仕事を見守る！ ユーザー評価も“非常に好評”なパズル要素の強いSLG
・タイトル：農家は Replace() されました
・割引率：840％
・価格：30円（2026年11月16日まで）
・メーカー：Metaroot／Timon Herzog
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2060160/農家は_Replace_されました/
© Timon Herzog
ユーザー評価が“圧倒的に好評”なPvE型カードゲーム！
・タイトル：One Turn Kill（ワンターンキル）
・割引率：20％
・価格：960円（2026年11月6日まで）
・メーカー：Waku Waku Games
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3151270/One_Turn_Kill/?curator_clanid=41316928
© DenDen.
Published by Waku Waku Games.
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