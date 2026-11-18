ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（11月18日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「ジャッジアイズ」シリーズ第2弾！ 横浜での八神隆之の活躍が描く

・タイトル：『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』

・割引率：80％

・価格：998円（2026年12月1日まで）

・メーカー：セガ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2058190/LOST_JUDGMENT裁かれざる記憶/

© SEGA. SEGA, the SEGA logo and Judgment are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

基本ゲームやアドオンを含め、さらにグラフィックやエフェクトをリマスターした名作RPGのSpecial Editon！

・タイトル：『The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition』（ジ・エルダー・スクロールズ・ファイブ・スカイリム スペシャルエディション）

・割引率：80％

・価格：879円（2026年11月19日2時ごろまで）

・メーカー：ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/489830/The_Elder_Scrolls_V_Skyrim_Special_Edition/

© 2016 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.



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全世界累計100万以上を売り上げた『真・女神転生V』の進化版！

・タイトル：真・女神転生Ⅴ Vengeance

・割引率：70％

・価格：2963円（2026年12月1日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1875830/真女神転生_Vengeance/

©ATLUS. ©SEGA. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. ATLUS, the ATLUS logo, SHIN MEGAMI TENSEI and SHIN MEGAMI TENSEI V: Vengeance are registered trademarks or trademarks of ATLUS Co., Ltd. or its affiliates. SEGA and the SEGA logo are registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.

3DダンジョンRPGの深淵を楽しもう！ ユーザーシナリオも楽しめる

・タイトル：Wizardry外伝 五つの試練

・割引率：55％

・価格：1791円（2026年11月25日まで）

・メーカー：Game*Spark Publishing

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1308700/Wizardry外伝_五つの試練/

© IID, Inc.

© 59 Studio.

Original Monster Design by Suemi Jun.

Wizardry™ is a trademark of Drecom Co., Ltd.

フリューの「クライ」シリーズの1作目が超お買い得！

・タイトル：CRYSTAR -クライスタ-

・割引率：94％

・価格：186円（2026年11月19日3時ごろまで）

・メーカー：フリュー

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/981750/CRYSTAR_クライスタ/

©FURYU Corporation. Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.