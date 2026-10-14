ヤバッ、ピクルス11枚！ バガキンの「あのバーガー」が今年はパンで復活

バーガーキングは10月9日より、ラケットスポーツ「ピックルボール」とコラボした新商品「ピックルボールバーガー」と「チキンピックルボールバーガー」を期間・数量限定で販売しています。

今年はパンで！ ピクルス11枚のバーガーが再登場

「ピックルボール」は、テニス・バドミントン・卓球の要素を融合したラケットスポーツです。バーガーキングは2025年から「ピックルボール日本連盟」とスポンサー契約を結び、競技の普及を応援しています。



昨年5月には、ビーフパティ3枚とピクルス11枚をライスパティで挟んだ「ピックルボールバーガー」を発売しました。ピクルス11枚は、ピックルボールの試合で11点を先取すると勝利する基本ルールにちなんだものです。



今年はパンで挟むバーガーになって再登場。ピクルス11枚はそのままに、ダブルビーフとチキンの2種類を展開しています。

▲ピックルボールバーガー 単品1490円、セット1790円

直火焼きのビーフパティ2枚に、ピクルス11枚、フレッシュなレタスとオニオンを重ね、爽やかな香りのディルとレモンを組み合わせた特製クリーミーディルソースで仕上げています。

▲チキンピックルボールバーガー 単品690円、セット990円

外はサクサク、中はジューシーなチキンパティに、ピクルス11枚、フレッシュなレタスとオニオンを重ねています。

特製クリーミーディルソースが全体をまとめる、チキンを主役にしたバーガーです。

セットにはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。モーニング実施店舗では10時30分以降に販売し、一部店舗では取り扱いません。



■限定キーホルダーもプレゼント

▲オリジナルパドルキーホルダー

また、対象商品を単品・セットのいずれかで1つ購入するごとに、オリジナルパドルキーホルダーを1つプレゼントします。数量限定で、なくなり次第終了となります。

公式アプリでゲームを配信、230円引きクーポンがもらえる

さらに、バーガーキング公式アプリでは、発売を記念したゲーム「PICKLEBALL GAME」を10月15日23時59分まで配信中。

ゲームに勝利すると、対象バーガーのセットを230円引きで購入できるクーポンを獲得できます。

「ピックルボールバーガー」セットは通常1790円のところ1560円、「チキンピックルボールバーガー」セットは通常990円のところ760円になります。

ゲームで特別演出の「BONUS WIN」が表示された場合は、クーポンに加えてバーガーキングオリジナルパドルが当たる抽選にも自動エントリーされます。

参加には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要で、ゲームへの挑戦は1日1回までです。クーポンの有効期限は10月22日までとなります。

ピクルス好き歓喜!?

ピクルスを11枚も使ったインパクトのある新作バーガーは、ピクルス好きなら見逃せない内容です。直火焼きビーフをしっかり味わうか、サクサクのチキンを選ぶか、食べ比べも楽しめそうですね。

オリジナルパドルキーホルダーのプレゼントやアプリの割引クーポンもあるので、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年10月9日

・キャンペーン終了日：2026年10月15日23時59分

※価格は税込み表記です。