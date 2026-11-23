日清食品は「ラ王」シリーズから、カップ麺「日清マ王 大魔王味噌」を11月23日より販売します。

誕生40周年を迎えた人気RPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション商品です。

※以下、再掲載となります。

日清食品は「ラ王」シリーズから、カップ麺「日清マ王 大魔王味噌」を11月23日に全国で発売します。

ドラクエの「4体配合」をスープで再現！

今回発売される「日清マ王 大魔王味噌」は、誕生40周年を迎えた人気RPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーション商品です。

▲日清マ王 大魔王味噌（397円）



最新作「ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ」にちなみ、「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズに登場する「4体配合」を、スープの「4種配合」で表現しています。



スープには「うま味噌パウダー」「辛味噌スープ」「黒マー油」「シビ辛パウダー」の4種を使用。濃厚な味噌のうまみに、唐辛子と花椒のシビれる辛さ、黒マー油の香ばしさを組み合わせた味わいだといいます。



麺は食べ応えのあるノンフライ太ちぢれ麺を採用。



辛さは日清食品独自の5段階基準で、上から2番目の「レベル4」に設定されています。

「ラ王」→「魔王」に!? まさかのコラボ

ラ王が「マ王」になってしまうとは、驚きのコラボですね！



鮮やかな朱色のスープに黒マー油が映える、まがまがしい見た目もインパクト抜群。



辛さレベル4ということで、なかなか手強そうですが、どんな味なのか試してみたいです！



・発売日：2026年11月23日

（※文中の価格はすべて税込）