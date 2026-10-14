「豚汁＆塩むすび」食べ放題！ 平日1790円から、スイパラ秋で秋の収穫祭

スイーツバイキングレストラン「スイーツパラダイス」は10月17日から、秋限定キャンペーン「スイパラ秋の大収穫祭」を開催します。

新米の季節に「塩むすび×豚汁」が登場！

「スイパラ秋の大収穫祭」では、全コースで山形県のスイパラ農園で育った新米「はえぬき」の塩むすびと、旬の野菜を使った豚汁を食べ放題で提供します。



料金は平日大人1790円から、土日祝は1990円から。 最も手頃な「スイパラコース」でも、塩むすびと豚汁を好きなだけ楽しめます。



さらに、上位の「フルパラコース」ではシャインマスカットも食べ放題となるほか、期間ごとにフレーバーが変わる生搾りモンブランも登場します。

▲塩むすび 全コース食べ放題

山形県のスイパラ農園で収穫した新米「はえぬき」を使用しています。長崎県産の花藻塩を合わせ、お米本来の甘みや旨みを引き立てています。

▲豚汁 全コース食べ放題

スイパラ農園の野菜をたっぷり使った、白みそ仕立ての豚汁です。秋のメニューにはかぼちゃを加え、野菜の味わいを生かした一品に仕上げています。

■「シャインマスカット」も引き続き食べ放題

▲シャインマスカット フルパラコース食べ放題

フルパラコースでは、秋のフルーツ「シャインマスカット」も食べ放題で楽しめます。

爽やかな酸味と上品な甘み、パリッとした食感が特徴で、芳醇な香りとみずみずしい味わいを楽しめるといいます。

■秋の「生搾りモンブラン」が登場

さらに、「生搾りモンブラン」には定番の「栗のモンブラン」に加えて、秋限定の「抹茶のモンブラン」「紫芋のモンブラン」が登場します。

「栗のモンブラン」「紫芋のモンブラン」は、10月31日までハロウィーン限定のモナカ装飾付きで提供します。

▲栗のモンブラン フルパラコース対象

提供期間：10月17日～31日、11月16日～30日

※10月17日～31日はハロウィン限定Ver.

▲抹茶のモンブラン フルパラコース対象

提供期間：11月1日～15日

▲紫芋のモンブラン フルパラコース対象

提供期間：10月17日〜11月30日

※10月17日～31日はハロウィン限定Ver.

フルパラコースでは、提供中の生搾りモンブランから1種類を選べます。生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコースでは、提供中のフレーバーを食べ放題で楽しめます。

そのほか、30種類以上のスイーツやフードも食べ放題です。スペシャルコース以上では、ドリンクバーやハーゲンダッツ・イルジェラート、サラダバー、フライドポテトの食べ放題も利用できます。

10月30日～11月1日の3日間は、来店した人に青海珈琲オリジナルの「かぼちゃクッキー」をプレゼントします。数量限定で、なくなり次第終了です。

キャンペーンはスイーツパラダイス全店舗で開催し、期間は11月30日までとなります。

「スイパラ秋の大収穫祭」対象コース・料金

期間：10月17日〜11月30日

内容：

【フルパラコース】

・生搾りモンブランに「栗」「抹茶」「紫芋」のフレーバーが登場：提供中のフレーバーから1品を選択

※生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース（制限時間90分）では、提供中のフレーバーが食べ放題

・「シャインマスカット」も引き続き食べ放題

【全コース】

・新米「はえぬき」を使用した塩むすびが食べ放題

・農家の野菜を使用した白みそ仕立ての豚汁も食べ放題



対象コース：

フルパラコース ※制限時間100分

生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース ※制限時間90分

スペシャルコース ※制限時間80分

スイパラコース ※制限時間70分

料金：

・フルパラコース

【平日】大人3600円 ／ 小人1800円

【土日祝】大人3990円 ／ 小人1800円

・生搾りモンブラン食べ放題付きスペシャルコース

【平日】大人2490円 ／ 小人1240円

【土日祝】大人2590円 ／ 小人1240円

・スペシャルコース

【平日】大人1990円 ／ 小人1240円

【土日祝】大人2090円 ／ 小人1240円

・スイパラコース

【平日】大人1790円 ／ 小人1040円

【土日祝】大人1990円 ／ 小人1040円

スイパラで秋の味覚を食べ尽くそう！

スイーツをたっぷり楽しみながら、新米のおむすびや秋野菜の豚汁も味わえる今回のキャンペーン。

シャインマスカットや栗、抹茶、紫芋のモンブランまでそろうので、秋の味覚を満喫したい人は足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月17日

・終了日：2026年11月30日

※価格は税込み表記です。