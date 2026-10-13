【明日から】スシロー「本鮪中とろ」110円～！ 25日までの期間限定

回転寿司チェーン「スシロー」は10月14日から、全国の店舗で「本鮪中とろ」を税込110円から販売します。
また、国産ほたてや馬刺し、甘鯛をそれぞれ2種類の仕立てで楽しめる食べ比べすしもラインアップします。
本鮪中とろが110円から食べられる！
創業時から鮪にこだわってきたスシローが、43期目を迎えるにあたり、本鮪中とろをお手頃な価格で提供します。
▲本鮪中とろ 110円～
鮪の王様とも称される本鮪を使った中とろです。中とろならではの脂のりと香り、旨みをバランスよく楽しめる一皿といいます。
販売期間は10月14日～25日で、販売予定総数567万食が完売次第終了します。店舗によって価格が異なります。
1皿で2種類の味わいの「食べ比べすし」も登場！
食べ比べすしでは、素材そのものの旨みや炙り、焦がし醤油など、異なる味わいを一皿で楽しめます。
▲国産ほたて食べ比べ 360円～
国産ほたてを2種類の仕立てで食べ比べできる商品です。素材そのままの旨みを楽しめるほたてと、直火で炙った香ばしい焦がし醤油の2種類を盛り合わせています。
▲馬刺し食べ比べ 360円～
馬刺しの赤身と千切りユッケを一皿で味わえる商品です。赤身にはごま油と塩を合わせ、馬肉の旨みを引き立てています。
千切りユッケには卵黄醤油をかけ、異なる味わいを楽しめる仕立てです。
▲甘鯛の炙り食べ比べ 280円～
甘鯛を2種類の仕立てで楽しめる商品です。皮目を直火で炙った素炙りは脂の甘みが特徴で、レモンを添えています。
もう一方は直火で炙った焦がし醤油で、甘鯛の旨みと醤油の香ばしさを味わえます。
販売期間はいずれも予定総数に達すると終了する場合があります。また、期間内の販売状況によっては販売を継続する場合もあります。各店舗の販売状況や価格は、スシローのアプリや公式サイトで確認できます。
本鮪の中とろをお手頃価格で！
本鮪中とろを110円から楽しめるうえ、ほたてや馬刺し、甘鯛の食べ比べまでそろう今回のラインアップ。
気になるおすしがある人は、期間限定のこの機会にスシローへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年9月30日
・終了日：2026年10月25日
※価格は税込み表記です。
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