「ハンバーグランチ」が220円引き！ パンもサラダも食べ放題、10月末まで何度でも

ステーキレストラン「フォルクス」は10月9日より、ランチタイムに利用できる「今月の推し」クーポンを配信しています。

第1弾の対象メニューは、同店で人気の「フォルクスハンバーグランチ」です。10月31日まで、クーポンを利用すると通常価格から220円引きで楽しめます。

フォルクスハンバーグランチが220円引き！

「フォルクスハンバーグランチ」は、キノコソテーのうまみとデミグラスソースを合わせたハンバーグをメインに、サラダバー、スープバー、焼きたてパンが付いたメニューです。ライスともパンとも相性がよいといいます。

・フォルクスハンバーグランチ 通常2068円→1848円 220円引き

クーポンコード「9192」を利用すると、通常2068円のところ1848円で注文できます。ただし、リッチサラダバー設置店では価格が異なります。

なお、リッチサラダバー設置店は価格が異なります。

クーポンはフォルクス全40店舗が対象で、ランチタイムの店内飲食時に利用できます。注文用タブレットのクーポンボタンから番号を入力すると、割引価格で注文できます。期間中は何度でも利用可能です。

特典内容：クーポン番号の入力で通常価格より220円引き

対象商品：フォルクスハンバーグランチ

価格：通常2068円→1848円 220円引き

クーポンコード：【9192】

※リッチサラダバー設置店は価格が異なります。

リッチサラダバー店舗：所沢店・足立加平店・稲毛店・相模原店・港北ニュータウン店・伏見下鳥羽店・北山通店・江坂店・高石店・博多駅南店

価格：通常2178円→1958円 220円引き

【クーポンコード：9193】

キノコソテーとデミグラスソースの人気メニューがお得に

サラダバーやスープバー、焼きたてパンも付いたハンバーグランチを、いつもよりお得に楽しめるのはうれしいですね。

キノコソテーとデミグラスソースを合わせたハンバーグをしっかり味わいたい人は、この機会にフォルクスでランチを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月9日

・終了日：2026年10月31日

※価格は税込み表記です。