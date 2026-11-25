【本日発売】待ってました！ なか卯「明太クリームうどん」が復活！ 今年はほうれん草入りも
2026年11月25日 07時00分更新
なか卯は「明太クリームうどん」各種を本日11時より販売します。
うどんに和風だしと濃厚なクリームを絡め、ピリ辛の明太子が加わる冬の人気商品。今年は新たに「ほうれん草 明太クリームうどん」がラインアップに加わります。
※以下、再掲載となります。
なか卯は「明太クリームうどん」各種を11月25日11時より販売します。
毎年人気の「明太クリームうどん」が今年も！
なか卯で毎年好評という「明太クリームうどん」が今年も登場します。
▲「明太クリームうどん」（並590円、大690円）
鰹や昆布の旨みが詰まったうどんだしと、北海道産生クリームを使用したホワイトクリームソースを合わせたメニュー。博多明太子、きざみ海苔、青ねぎをトッピングしています。
もちもちとしたうどんに、まろやかでコクのあるクリームが絡み、明太子のピリッとした辛さがアクセントになるそうです。
きざみ海苔や青ねぎと一緒に混ぜることで、ひと口ごとに変化する味わいが楽しめるといいます。
今年は「ほうれん草入り」が新登場！
今年は新たに「ほうれん草 明太クリームうどん」がラインアップに加わります。
▲「ほうれん草 明太クリームうどん」（並700円、大800円）
明太クリームうどんにほうれん草を加え、彩りと風味を楽しめる一杯に仕上げたそうです。
さらに、昨年好評だったという、こだわり卵の温たまをトッピングした商品も登場します。
▲「温たま 明太クリームうどん」（並700円、大800円）
なお、すべての商品テイクアウトにも対応します。
今年も待ってました！
なか卯の和風だしと濃厚なクリーム、そこにピリ辛の明太子という組み合わせ。これこれ！と、お待ちかねの人も多いのでは！
今年はほうれん草入りも気になりますが、まずは定番の明太クリームうどんを味わいたいです。
・発売日：2026年11月25日
（※文中の価格はすべて税込）
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