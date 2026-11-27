【本日から】くら寿司で「大とろ」が1皿無料！ 380円のメガポテトも対象に
2026年11月27日 07時00分更新
くら寿司は、創業50周年祭の「一皿無料QRクーポン」で、本日から対象商品を切り替えます。
対象商品の中から好きな1皿が無料になるQRクーポン企画。新たに対象となるメニューは「みなみまぐろ大とろ」「いくら」「くらポテトメガ」「チョコケーキ」の4品です。
※以下、再掲載となります。
回転寿司チェーン「くら寿司」は、創業50年祭の「一皿無料QRクーポン」で、11月27日から対象商品を切り替えます。
大とろやいくらも無料に！ 対象は全4品
くら寿司では、創業50周年を記念して、対象商品の中から好きな1皿が無料になるQRクーポン企画を実施しています。
今回の対象は「みなみまぐろ大とろ」「いくら」「くらポテトメガ」「チョコケーキ」の4品。税込1000円以上の会計で、クーポンを利用すると、いずれか1皿が無料になります。
【対象の4商品】
▲みなみまぐろ大とろ（一貫） 通常280円
本マグロと並ぶ高級マグロとして知られるミナミマグロの、希少な大とろ部分を使用。
▲いくら 通常250円
厳選したいくらを、くら寿司特製の醤油ベースのタレに漬け込んだ一品。
▲くらポテトメガ 通常380円
通常の「くらポテト」の約2倍のボリューム。注文後に揚げて、サクサクとした食感で提供されます。。
▲チョコケーキ 通常200円
ココアスポンジにチョコクリームをサンド。ココアのほろ苦さとチョコの甘みが特徴。
※価格は店舗によって異なります。対象商品は持ち帰り不可。予定数量に達し次第、販売終了となる場合があります。
無料クーポンの取得方法は？
クーポンの取得方法は2種類あります。
■予告クーポン
11月26日までに、くら寿司の店頭に掲示されているQRコードを読み取って取得します。
■期間中クーポン
11月27日～12月9日に、くら寿司公式サイトに掲載されるQRコードから取得できます。
いずれかの方法で取得したクーポンコードの画面をスクリーンショットで保存し、会計時にレジでスキャンすると、対象商品の1皿分が割引されます。
380円のポテトも無料!? 利用するっきゃない
今回、380円の「くらポテトメガ」も対象商品。無料になるってめっちゃオトクでは。
クーポンは期間中でも公式サイトからＱＲを読み取って取得できるので、利用しない手はない！
・開始日：2026年11月27日
※価格は税込み表記です。
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