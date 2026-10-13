ジョイフルに「世界の山ちゃん」の味が！ 名物「幻の手羽先」風チキン×ハンバーグ

ファミリーレストランの「ジョイフル」は10月13日15時から、居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」とコラボした冬限定の「世界の山ちゃんフェア」を開催します。

ジョイフル×世界の山ちゃん初コラボ

冬限定のチキン竜田やもつ鍋が登場

フェアでは、「世界の山ちゃん」の名物「幻のコショウ」を使ったチキン竜田やもつ鍋、なんこつ唐揚げなどを提供します。このほか、豚肩ロースステーキや黒ごまアイスを使った冬限定のオリジナルメニューもラインアップします。

▲幻のコショウのチキン竜田＆ジョイフルペッパーハンバーグ 1032円、単品1046円

牛100％のペッパーハンバーグと、「幻の手羽先」の味わいを表現したチキン竜田を一皿で楽しめるコラボメニューです。

肉汁あふれるペッパーハンバーグと、幻のコショウが香るチキン竜田を組み合わせています。テイクアウトにも対応します。

▲幻のコショウの博多もつ鍋定食 1142円、単品1032円

牛もつを醤油ベースのスープで仕上げ、幻のコショウを振りかけたもつ鍋です。ニラやキャベツなどの野菜、豆腐、ちゃんぽん麺も付いています。テイクアウトにも対応します。

▲幻のコショウ×若鶏竜田揚げの彩りサラダ定食 955円、単品845円

幻のコショウで味付けした若鶏の竜田揚げに、彩り野菜を組み合わせた定食です。レモンを絞って味の変化も楽しめます。

▲幻のコショウのなんこつ唐揚げ 482円

コリコリとした食感が特徴のなんこつ唐揚げに、幻のコショウをたっぷり振りかけています。

コショウの辛さと風味がなんこつのうまみを引き立てる一品で、ビールやハイボールなどのお酒にも合うといいます。

■ジョイフル冬限定のオリジナルメニューも展開！

また、同期間にはジョイフルオリジナルの冬限定メニューも登場します。

▲豚肩ロースステーキダブル（ゴールデンマスタードソース＆にんにく醤油） 1648円

豚肩ロースステーキを2枚楽しめるボリュームのあるメニューです。香ばしく焼き上げた肉に、ゴールデンマスタードソースとにんにく醤油の2種類を合わせています。

10時から15時までのランチタイムサービスでは、「幻のコショウのチキン竜田＆ジョイフルペッパーハンバーグ」と「豚肩ロースステーキダブル」を注文すると、ライスまたはパンが無料になります。

日曜・祝日も利用できますが、お盆・年末年始・ゴールデンウィークなど、実施しない期間があります。

▲黒ごまアイスとわらび餅のパフェ～黒蜜を添えて～ 845円

焙煎黒ごまアイスのミニパフェ 592円

イタリアンジェラート協会の認定を受けた「鉄釜焙煎黒ごま」ジェラートを使用した冬限定のパフェです。

黒ごまジェラートに、わらび餅、白玉、ゆであずき、きな粉を添え、黒蜜を合わせています。ミニサイズも用意されます。

もつ鍋にも軟骨唐揚げにも幻のコショウ！

「世界の山ちゃん」の幻のコショウを使った料理から、ボリュームたっぷりのステーキ、黒ごまスイーツまで楽しめる今回のフェア。

コショウの辛さが気になる人はもちろん、いつものファミレスメニューとはひと味違う料理を試してみたい人にも注目のラインアップです。

家族や友人との食事に、ジョイフルで冬限定の味を楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年10月13日15時

※価格は税込み表記です。