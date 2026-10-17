万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第162回
山善「足もと ホット＆クール」
まるで「足元に置くエアコン」 温風＆冷風が出るフットレストを使ってみたら快適すぎた
2026年10月17日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
冬のデスクワークって、足元がやたら冷えませんか？ エアコンをつけていても足先だけ冷たいし、かといってヒーターを置くと今度は邪魔……。夏になればなったで、足裏が蒸れて地味に不快です。
そんな足元の悩みを、まとめて面倒見てくれそうなアイテムを見つけました。
見た目はフットレストなのに、温風も涼風も出せるというちょっと変わった製品です。冬は足元を暖めて、夏は風を送って蒸れ対策。しかも、電源を入れなければ普通に足を乗せる台として使えます。
これなら季節が変わるたびにヒーターを片付けたり、扇風機を引っ張り出したりする必要もありません。デスクの下に置きっぱなしでいいのは、なかなか便利そうです！
そんな秘密道具的な存在が、山善の「足もと ホット＆クール」！名前のとおり、足元に温風や涼風を送れるうえ、フットレストとしても使えるアイテムです。いやぁ～非常にわかりやすい。
本体の前方からつま先に向けて風を送り、足を乗せるパネルの穴からは足裏にも送風します。フットレストの角度は4段階で調節でき、電源を入れずに足を乗せる台として使ってもOK。操作は足先で行えるので、デスク下に手を伸ばす必要もありません。
さらに、足乗せパネルや吸気フィルターなどは取り外して水洗いできます。温風・送風だけでなく、普段の使いやすさにも配慮された足元家電です！
【目次】足もとホット＆クールの気になるポイント
おすすめポイントをチェック
1）冬は温風、夏は涼風！ これなら一年中デスク下に置きっぱなしでいい
2）つま先だけじゃない！ 足裏にも風を送れる仕組みが面白い
3）角度は4段階で調整可能。汚れたらパネルを水洗いできる
🎬【3分で要約】山善「足もと ホット＆クール」動画解説
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第161回
PC図書館で使えそうな静かさ 「打鍵音90％減のキーボード」が相当優秀なんですが
-
第160回
AV「ビクターの新しいイヤホン」がすごい。“オープンイヤー型なのに”ズレない、しかも低音強め
-
第159回
AV“MEMSドライバーのイヤホン”って、そんなにすごいの？→本当にすごかった……。音強すぎ。
-
第158回
AV5000円で、この音質は驚き。なかなか買えないと噂のイヤホン「竹III - CHU3」で耳がスーパー天国状態
-
第157回
トピックスAIボイスレコーダー買ってから、“ひとりでずっと”スマホに話しかけ続けてます。
-
第156回
AV1万円台で「ガチ高級機」スペック。“韓国高級オーディオブランド”が手掛ける3DD+2BAイヤホンが反則級だった
-
第155回
PC続く“パソコン価格の高騰”。でも「9万円台のお手軽ミニPC」を使うって手も、あるんだぜ。
-
第154回
PC20万円超えの「高級曲面ゲーミングモニター」 使って実感した“高い理由”
-
第153回
スマホ【iPadの半額】4万円で買える12型タブレットが、想像以上にとても優秀でした──nubia Pad Plus
-
第152回
スマホ高性能なタブレットは高くて手が出せない？ なら、コレで十分だよ──iPlay 80 mini Turbo
- この連載の一覧へ