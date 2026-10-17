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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第162回

山善「足もと ホット＆クール」

まるで「足元に置くエアコン」 温風＆冷風が出るフットレストを使ってみたら快適すぎた

2026年10月17日 18時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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山善「足もと ホット＆クール」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　冬のデスクワークって、足元がやたら冷えませんか？ エアコンをつけていても足先だけ冷たいし、かといってヒーターを置くと今度は邪魔……。夏になればなったで、足裏が蒸れて地味に不快です。

　そんな足元の悩みを、まとめて面倒見てくれそうなアイテムを見つけました。

　見た目はフットレストなのに、温風も涼風も出せるというちょっと変わった製品です。冬は足元を暖めて、夏は風を送って蒸れ対策。しかも、電源を入れなければ普通に足を乗せる台として使えます。

　これなら季節が変わるたびにヒーターを片付けたり、扇風機を引っ張り出したりする必要もありません。デスクの下に置きっぱなしでいいのは、なかなか便利そうです！

次ページ：温風・涼風にフットレスト！ 気になる3つのポイントをチェック

足もと ホット＆クール！ 名前の通り、足元に温風や涼風を送れるガジェットです

　そんな秘密道具的な存在が、山善の「足もと ホット＆クール」！名前のとおり、足元に温風や涼風を送れるうえ、フットレストとしても使えるアイテムです。いやぁ～非常にわかりやすい。

　本体の前方からつま先に向けて風を送り、足を乗せるパネルの穴からは足裏にも送風します。フットレストの角度は4段階で調節でき、電源を入れずに足を乗せる台として使ってもOK。操作は足先で行えるので、デスク下に手を伸ばす必要もありません。

　さらに、足乗せパネルや吸気フィルターなどは取り外して水洗いできます。温風・送風だけでなく、普段の使いやすさにも配慮された足元家電です！

【目次】足もとホット＆クールの気になるポイント

おすすめポイントをチェック
1）冬は温風、夏は涼風！ これなら一年中デスク下に置きっぱなしでいい
2）つま先だけじゃない！ 足裏にも風を送れる仕組みが面白い
3）角度は4段階で調整可能。汚れたらパネルを水洗いできる

まとめ
スペック一覧

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