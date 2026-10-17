『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

冬のデスクワークって、足元がやたら冷えませんか？ エアコンをつけていても足先だけ冷たいし、かといってヒーターを置くと今度は邪魔……。夏になればなったで、足裏が蒸れて地味に不快です。

そんな足元の悩みを、まとめて面倒見てくれそうなアイテムを見つけました。

見た目はフットレストなのに、温風も涼風も出せるというちょっと変わった製品です。冬は足元を暖めて、夏は風を送って蒸れ対策。しかも、電源を入れなければ普通に足を乗せる台として使えます。

これなら季節が変わるたびにヒーターを片付けたり、扇風機を引っ張り出したりする必要もありません。デスクの下に置きっぱなしでいいのは、なかなか便利そうです！

そんな秘密道具的な存在が、山善の「足もと ホット＆クール」！名前のとおり、足元に温風や涼風を送れるうえ、フットレストとしても使えるアイテムです。いやぁ～非常にわかりやすい。

本体の前方からつま先に向けて風を送り、足を乗せるパネルの穴からは足裏にも送風します。フットレストの角度は4段階で調節でき、電源を入れずに足を乗せる台として使ってもOK。操作は足先で行えるので、デスク下に手を伸ばす必要もありません。

さらに、足乗せパネルや吸気フィルターなどは取り外して水洗いできます。温風・送風だけでなく、普段の使いやすさにも配慮された足元家電です！