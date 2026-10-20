万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第165回
Hypershell「Hypershell X Pro S」
足腰の疲れがひどいので「AI外骨格」を使ってみた。これならどこまでも歩いていけそうだ
2026年10月20日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「休日の散歩やハイキングで、長距離を歩くとすぐに足腰がパンパンになってしまう」「坂道や階段を見ると、登る前から気後れしてしまう」……そんな歩行時の疲労感に悩んでいませんか？
自分はもう壮年ですが、サイクリングが趣味のため足腰の強さには自信があります。ですが、自転車は歩行とは違う筋肉を使うようで、旅行先などで1日中立って歩き回るとバッチリ足腰にダメージが入ります。足腰の疲れは、アクティビティへの意欲を削る最大要因です。
そんな自分でも歩く楽しさをもう一度取り戻し、行動範囲を広げてくれるSF映画のような未来感あふれるガジェットが登場しました。それはHypershell（ハイパーシェル）の「Hypershell X Pro S」です！
「Hypershell X Pro S」は、日常の長距離移動やライトなアウトドア、山歩きにおいて、ユーザーの脚の負担を劇的に軽減してくれる歩行アシスト用「AI外骨格」。重々しい医療機器ではなく、健常な人が自分の足でどこまでも歩いていくための、脚のギアをもう一段上げるパワードスーツとして設計されています。
腰から太ももにかけて装着するだけで、内蔵されたAIと高出力モーターが身体の動きをリアルタイムに検知し、歩行の一歩一歩を軽やかに押し出してくれます。実際に装着して歩いてみると、まるで足腰の強さが倍増したような感覚を味わえます。
足腰の重さや疲労感から解放され、行きたい場所へ自分の足で歩みを進められる圧倒的な開放感。この最先端ギアを導入することで得られる感動とメリットを、実機レビューでお伝えします！
【目次】これが私的My推しガジェット
私が「Hypershell X Pro S」を推す理由
1）最大800Wパワー＆AIが歩行を解読 10種類のモードであらゆる道に対応
2）航続距離最大17.5km 散歩から日帰りハイキングまでカバー
3）下り坂の膝を守る！ 着地衝撃を和らげる「アクティブ膝保護機能」
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第164回
スマホスマホはカバンに入れず、“外側にくっつけて”おきましょう。いつでもすぐに見つかりますよ
-
第163回
自動車エンジン音を「超高級車」に変えるマシンが楽しい。“約9000円”で叶うV12サウンド
-
第162回
家電ASCIIまるで「足元に置くエアコン」 温風＆冷風が出るフットレストを使ってみたら快適すぎた
-
第161回
PC図書館で使えそうな静かさ 「打鍵音90％減のキーボード」が相当優秀なんですが
-
第160回
AV「ビクターの新しいイヤホン」がすごい。“オープンイヤー型なのに”ズレない、しかも低音強め
-
第159回
AV“MEMSドライバーのイヤホン”って、そんなにすごいの？→本当にすごかった……。音強すぎ。
-
第158回
AV5000円で、この音質は驚き。なかなか買えないと噂のイヤホン「竹III - CHU3」で耳がスーパー天国状態
-
第157回
トピックスAIボイスレコーダー買ってから、“ひとりでずっと”スマホに話しかけ続けてます。
-
第156回
AV1万円台で「ガチ高級機」スペック。“韓国高級オーディオブランド”が手掛ける3DD+2BAイヤホンが反則級だった
-
第155回
PC続く“パソコン価格の高騰”。でも「9万円台のお手軽ミニPC」を使うって手も、あるんだぜ。
- この連載の一覧へ