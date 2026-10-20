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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第165回

Hypershell「Hypershell X Pro S」

足腰の疲れがひどいので「AI外骨格」を使ってみた。これならどこまでも歩いていけそうだ

2026年10月20日 18時00分更新

文● 南田／ASCII

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Hypershell「Hypershell X Pro S」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　「休日の散歩やハイキングで、長距離を歩くとすぐに足腰がパンパンになってしまう」「坂道や階段を見ると、登る前から気後れしてしまう」……そんな歩行時の疲労感に悩んでいませんか？

　自分はもう壮年ですが、サイクリングが趣味のため足腰の強さには自信があります。ですが、自転車は歩行とは違う筋肉を使うようで、旅行先などで1日中立って歩き回るとバッチリ足腰にダメージが入ります。足腰の疲れは、アクティビティへの意欲を削る最大要因です。

　そんな自分でも歩く楽しさをもう一度取り戻し、行動範囲を広げてくれるSF映画のような未来感あふれるガジェットが登場しました。それはHypershell（ハイパーシェル）の「Hypershell X Pro S」です！

次ページ：SFやアニメで見た強化外骨格が自分の足に！

　「Hypershell X Pro S」は、日常の長距離移動やライトなアウトドア、山歩きにおいて、ユーザーの脚の負担を劇的に軽減してくれる歩行アシスト用「AI外骨格」。重々しい医療機器ではなく、健常な人が自分の足でどこまでも歩いていくための、脚のギアをもう一段上げるパワードスーツとして設計されています。

　腰から太ももにかけて装着するだけで、内蔵されたAIと高出力モーターが身体の動きをリアルタイムに検知し、歩行の一歩一歩を軽やかに押し出してくれます。実際に装着して歩いてみると、まるで足腰の強さが倍増したような感覚を味わえます。

　足腰の重さや疲労感から解放され、行きたい場所へ自分の足で歩みを進められる圧倒的な開放感。この最先端ギアを導入することで得られる感動とメリットを、実機レビューでお伝えします！

どうですかこの見た目。強化外骨格感バリバリで、装着するだけでテンション爆上げですよ！

【目次】これが私的My推しガジェット

私が「Hypershell X Pro S」を推す理由
1）最大800Wパワー＆AIが歩行を解読 10種類のモードであらゆる道に対応
2）航続距離最大17.5km 散歩から日帰りハイキングまでカバー
3）下り坂の膝を守る！ 着地衝撃を和らげる「アクティブ膝保護機能」

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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