ここ1年ほどで「CDの再評価が進んでいる」ってご存知ですか？

筆者はCDで育った世代ですが、サブスクが全盛の中、プレーヤーに物理的なメディアをセットして聞くというスタイルの手軽さ、手応えに新しい発見があるのかもしれません。

一方で、棚に眠っている思い出のディスクを、もう一度聴いてみたくなった。でもCDプレーヤーどこにあったっけ？ なんて人も多いのではないでしょうか？

CDの再評価は中国や米国など、海外発のトレンドという側面もあり、海外ブランドを中心にかつての「ディスクマン」を思い出させるポータブルCDプレーヤーの新製品がどんどん登場しています。

ポイントはCDの再生だけでなく、サブスクの再生やBluetoothなどいまどきの機能も備えている点です。CDを聞きたい音楽好きだからといって、毎日CDばかりを聴くわけではないでしょう。だからこそ多機能にもこだわりたいです。

ここでは手頃な価格でありながら、CDもそれ以外の音源も手軽に楽しめるお値打ち感あるCDラジオを紹介したいと思います。

筆者がいま推したいCDプレーヤーは、FIIOのサブブランド「Snowsky」から発売された「Snowsky BEAT BOX」です。

休日の朝や夜に気分を切り替えたいときにだけお気に入りのCDをセットし、物理ボタンで再生する。そんな心地よい使い方にちょうどいい1台です。

薄型のCDプレーヤーでありながら、高品質なステレオスピーカーを一体化している点です。このスピーカーはBluetooth接続にも対応しており、スマホの音源を楽しむこともできます。本体はFMラジオのチューナーやUSB再生、AUX入力なども搭載したオールインワン仕様です。

本体サイズは約190×190×36.5mm、重さは約615g。取り外せる18650リチウムイオン電池（3350mAh）を搭載し、スピーカーでの連続再生時間はCDで約8時間、Bluetoothで約17時間です。カラーは3種類が選べ、価格も2万2000円前後と機能を考えればリーズナブルです。