あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第281回
FIIO「Snowsky BEAT BOX」
【CD再評価/ブーム】ディスク捨てられない民は注目！ 2万円台で全部入りのCDラジオ
2026年11月26日 17時00分更新
ここ1年ほどで「CDの再評価が進んでいる」ってご存知ですか？
筆者はCDで育った世代ですが、サブスクが全盛の中、プレーヤーに物理的なメディアをセットして聞くというスタイルの手軽さ、手応えに新しい発見があるのかもしれません。
一方で、棚に眠っている思い出のディスクを、もう一度聴いてみたくなった。でもCDプレーヤーどこにあったっけ？ なんて人も多いのではないでしょうか？
CDの再評価は中国や米国など、海外発のトレンドという側面もあり、海外ブランドを中心にかつての「ディスクマン」を思い出させるポータブルCDプレーヤーの新製品がどんどん登場しています。
ポイントはCDの再生だけでなく、サブスクの再生やBluetoothなどいまどきの機能も備えている点です。CDを聞きたい音楽好きだからといって、毎日CDばかりを聴くわけではないでしょう。だからこそ多機能にもこだわりたいです。
ここでは手頃な価格でありながら、CDもそれ以外の音源も手軽に楽しめるお値打ち感あるCDラジオを紹介したいと思います。
筆者がいま推したいCDプレーヤーは、FIIOのサブブランド「Snowsky」から発売された「Snowsky BEAT BOX」です。
休日の朝や夜に気分を切り替えたいときにだけお気に入りのCDをセットし、物理ボタンで再生する。そんな心地よい使い方にちょうどいい1台です。
薄型のCDプレーヤーでありながら、高品質なステレオスピーカーを一体化している点です。このスピーカーはBluetooth接続にも対応しており、スマホの音源を楽しむこともできます。本体はFMラジオのチューナーやUSB再生、AUX入力なども搭載したオールインワン仕様です。
本体サイズは約190×190×36.5mm、重さは約615g。取り外せる18650リチウムイオン電池（3350mAh）を搭載し、スピーカーでの連続再生時間はCDで約8時間、Bluetoothで約17時間です。カラーは3種類が選べ、価格も2万2000円前後と機能を考えればリーズナブルです。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）CDの音を手軽に聴ける、パソコン不要でリッピングも可能
2）コンパクトだけど2.1ch構成、なかなか本格的な再生音
3）飾って楽しめるデザイン、交換対応バッテリーで長く使える
購入時に確認したい2つのポイント
1）Bluetoothは受信のみ（Bluetoothヘッドホンには非対応）
2）約615gと重め、リッピングにも条件あり
🎬【3分で要約】FIIO「Snowsky BEAT BOX」動画解説
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