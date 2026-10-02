あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第243回
アンカー・ジャパン「Eufy Wall Light Cam S4」
この防犯カメラ、ライトのふりして見張ってくれる、価格も安くて性能も大満足じゃん！
2026年10月02日 17時00分更新
「空き巣やイタズラ対策に自宅の防犯カメラは設置したいけれど、大掛かりな配線工事は面倒」「いかにも監視用というカメラを玄関に取り付けるのは外観を損ねるのでは……」そんな悩みを抱えて、設置をためらっていませんか？
防犯の第一歩は「屋外を明るく照らすこと」。暗がりをなくせば、不審者は近づきにくくなります。そして「暗い場所を照らすセンサーライトに、高性能な防犯カメラを一体化させればいい」という、実に理にかなった発想で生まれたのが、アンカー・ジャパンのウォールライトカメラ「Eufy Wall Light Cam S4」です。
「Eufy Wall Light Cam S4」は、住宅の外観に馴染む洗練されたデザインの人感センサーライトでありながら、内部には4Kカメラと高性能レーダーを搭載。ライトが自宅を24時間監視してくれる防犯ガジェットです。
直販価格は2万9990円とお手頃。しかも、月額費用ゼロで運用できるのです！ アイデアと実用性が詰まった防犯ウォールライトカメラの魅力を、実機レビューで詳しくお伝えします！
【目次】この記事で書かれていること：
「Eufy Wall Light Cam S4」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）外観を損ねず「場所被り」解消 配線工事不要＆ソーラー分離
2）4K高画質＆60GHzレーダー搭載 かゆいところに手が届く防犯性能
3）月額コスト0円！ 暗号化ローカル保存＆多機能なアプリ制御
購入時に確認したい2つのポイント
1）カメラの左右首振り（パン）は非対応
2）壁面へのネジ止め固定作業が必要
🎬【3分で要約】アンカー・ジャパン「Eufy Wall Light Cam S4」動画解説
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