「空き巣やイタズラ対策に自宅の防犯カメラは設置したいけれど、大掛かりな配線工事は面倒」「いかにも監視用というカメラを玄関に取り付けるのは外観を損ねるのでは……」そんな悩みを抱えて、設置をためらっていませんか？

防犯の第一歩は「屋外を明るく照らすこと」。暗がりをなくせば、不審者は近づきにくくなります。そして「暗い場所を照らすセンサーライトに、高性能な防犯カメラを一体化させればいい」という、実に理にかなった発想で生まれたのが、アンカー・ジャパンのウォールライトカメラ「Eufy Wall Light Cam S4」です。

「Eufy Wall Light Cam S4」は、住宅の外観に馴染む洗練されたデザインの人感センサーライトでありながら、内部には4Kカメラと高性能レーダーを搭載。ライトが自宅を24時間監視してくれる防犯ガジェットです。

直販価格は2万9990円とお手頃。しかも、月額費用ゼロで運用できるのです！ アイデアと実用性が詰まった防犯ウォールライトカメラの魅力を、実機レビューで詳しくお伝えします！