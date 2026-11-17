万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第188回
バルミューダ「BALMUDA The Toaster」
新型になった“バルミューダーのトースター”で、パンを焼いたら「神レベルの香ばしさ」でした
2026年11月17日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「BALMUDAのトースタがいい！」という伝説は、僕も聞いてたんです。
そう、僕の中で、それはもうすでに「伝説」です。だって初代モデルが発売されたのはもう11年も前のことです。「勇者が魔王を倒してから11年……」みたいな、最早「そんな話、聞いたことあるなぁ」くらいなものです。そのBALMUDAのトースタがリニューアルしたって言うんです。11年ぶりに。11年ぶりの勇者の凱旋……。なんですが……。
「トーストを食べるためだけに、4万円近く払うだって？」「いや、さすがに高くない？」と思うじゃないですか。村人Aの僕としては。
トースターなんて、パンを入れて焼ければいい。実際、これまで使っていたトースターでも食パンは普通に焼けていたし、わざわざ買い替える理由なんてないじゃん。
ところが、編集部にやってきた、帰ってきた勇者「BALMUDA The Toaster」で焼いたパンをひと口食べて、その考えがいかに愚かだったか痛感することになりました。同じパンだと言うことが信じられんくらい美味く焼けるんです。トースターって、こんなに違うものなの？ 僕が今まで食べてたパンは何だったの？
しかも、今回の新型は、パンだけで終わりません。2015年の初代発売から11年目にして初のフルリニューアルを遂げ、新たに「サワードウモード」「ベーカリーモード」「スチームデリモード」の3つのモードを引っ提げての降臨です。
初代BALMUDA The Toasterの良さは存分に残しながらも、水分の多いライ麦パンや高加水パン、バゲットやクロワッサンのリベイク、冷めたコロッケや唐揚げの温め直しまで対応しました。パンを美味しく焼くだけ、のための4万円じゃなかったんです。勇者は、帰ってきてもやっぱり勇者だった。今回はそんなお話です。
【目次】これが私的My推しガジェット
BALMUDA The Toasterを推す理由
1）水分の多いパンやリベイクなら、新しい「サワードウ」と「ベーカリー」がかなり面白い
2）冷めた唐揚げやコロッケを温めてみたら、朝以外にも使いたくなった！
3）新しくなっても、BALMUDAらしい「5ccのスチーム」は変わらない
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