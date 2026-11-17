『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「BALMUDAのトースタがいい！」という伝説は、僕も聞いてたんです。

そう、僕の中で、それはもうすでに「伝説」です。だって初代モデルが発売されたのはもう11年も前のことです。「勇者が魔王を倒してから11年……」みたいな、最早「そんな話、聞いたことあるなぁ」くらいなものです。そのBALMUDAのトースタがリニューアルしたって言うんです。11年ぶりに。11年ぶりの勇者の凱旋……。なんですが……。

「トーストを食べるためだけに、4万円近く払うだって？」「いや、さすがに高くない？」と思うじゃないですか。村人Aの僕としては。

トースターなんて、パンを入れて焼ければいい。実際、これまで使っていたトースターでも食パンは普通に焼けていたし、わざわざ買い替える理由なんてないじゃん。

ところが、編集部にやってきた、帰ってきた勇者「BALMUDA The Toaster」で焼いたパンをひと口食べて、その考えがいかに愚かだったか痛感することになりました。同じパンだと言うことが信じられんくらい美味く焼けるんです。トースターって、こんなに違うものなの？ 僕が今まで食べてたパンは何だったの？

しかも、今回の新型は、パンだけで終わりません。2015年の初代発売から11年目にして初のフルリニューアルを遂げ、新たに「サワードウモード」「ベーカリーモード」「スチームデリモード」の3つのモードを引っ提げての降臨です。

初代BALMUDA The Toasterの良さは存分に残しながらも、水分の多いライ麦パンや高加水パン、バゲットやクロワッサンのリベイク、冷めたコロッケや唐揚げの温め直しまで対応しました。パンを美味しく焼くだけ、のための4万円じゃなかったんです。勇者は、帰ってきてもやっぱり勇者だった。今回はそんなお話です。