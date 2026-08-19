『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

エアダスターなんて、どれを使っても同じでしょ？ そんなふうに思っていた時期が、僕にもありました。PCのホコリを飛ばしたいなら缶タイプのエアダスターをシュッと吹けばいい。もっとラクしたいなら、USB充電式の電動エアダスターを買えばいい。どちらもちゃんとホコリは飛んでくれるし、「わざわざ大げさなものを買う必要なんてない」と思っていたわけです。

ただ私、最近最強だと思えるエアダスターを見つけてしまいました。見た目からして「掃除をするための家電」というより、「風で全部吹き飛ばしてやるぜ！」という気合いがスゴい。そして、「コード式」という潔さも個人的には推したい製品です。

缶スプレーでもない、充電式でもない。だが、それがいい。そんな割り切りが妙に気持ちいい。それがユニットコムの「電動ハイパーエアダスターII（UNI-AD02）」です。最大の魅力は、“爆風”かつ無段階調整という点。加えて、5種類のノズルまで付属しています。

ここまで来ると「エアダスター」というより、家に1台置いておく“風の万能工具”だと感じます。