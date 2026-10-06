「先端技術×製造業」が創る新産業のリアルをテーマにセッション開催【CEATEC 2026】

デジタルイノベーションの総合展「CEATEC 2026」が、10月13日から16日までの4日間、幕張メッセにて開催される。主催は一般社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）。あらゆる産業・業種の人と技術・情報が集い共創を目指すイベントで、今回は「Transformation - 企業が、産業が、そして社会が変わる -」がテーマとなっている。入場は無料（全来場者登録入場制）だ。

会期2日目となる10月14日13時からは、展示ホール4のPステージ（PS）にて、セッション「『先端技術×製造業』が創る新産業のリアル 〜社会課題を解決に導く社会実装のカタチ〜」が開催される。

本セッションでは、複雑な社会課題を解決するディープテック活用において、製造業の現場力や実装力との融合に着目し、課題起点による社会実装のプロセスや日本の製造業が果たす新たな役割について議論が行われる。

登壇者には、ヤンマーホールディングス株式会社事業開発部プロジェクト推進部の真島隆大氏、国立研究開発法人産業技術総合研究所の中村則雄氏が登壇、株式会社角川アスキー総合研究所 ASCII STARTUP副編集長の鈴木亮久がモデレーターを務める。