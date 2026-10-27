熟練者の「一度の成功」を再現、ヒューマノイド向け動作再現ソフトウェア

イマクリエイト株式会社は10月19日、人が一度遠隔操作で成功させた動作を、ヒューマノイドロボットがフィジカルAIによって再現できる「動作再現ソフトウェア」の提供を開始したと発表した。熟練者による1回の実演データをもとに構築可能で、数万時間規模の学習データやクラウド計算基盤を必要とせず、ローカルPC環境のみで動作再現を実現するという。

人手不足に伴い現場へのヒューマノイド導入が進む一方、歩行や単調なデモにとどまり、道具を用いた実用的な作業への適用が進まない課題があった。従来の主流手法である模倣学習では、大量の試行データ収集が必要なうえ、成功率が環境変化で急減し、かつ調整工程がブラックボックス化するため、現場ごとの作業に落とし込めない障壁が存在していた。

同ソフトウェアは、AIに動作を近似させるのではなく、成功した基準動作をそのまま再生したうえで画像認識による位置のズレ（差分）だけを上乗せする残差学習を採用する。ノイズ除去や部分修正、左右反転といった動作調整を容易にし、環境が変化しても90〜99%という成功率を維持する。Unitree社製ヒューマノイド「G1」を用いたけん玉の検証では、無人介入で約1時間稼働し、片手あたり約4000回の連続成功を確認したという。