青森りんごを鉄道コンテナ連携の自動運転で長距離輸送。JR貨物とT2が共同開発
株式会社T2、日本通運株式会社、日本貨物鉄道株式会社（JR貨物）、つがる弘前農業協同組合（JAつがる弘前）の4者は10月7日、自動運転トラックと貨物鉄道を組み合わせたモーダルコンビネーションにより、青森県産りんごを青森県から大阪府まで輸送する実証実験を10月13日より開始すると発表した。
特定の生産地から全国へ出荷される青果物物流では、長距離輸送を支えるトラックドライバー不足や自然災害時の配送維持が課題だ。国内消費量の約半数を占める青森県産りんごの物流においても、持続可能な輸送体制の構築と輸送モードの多様化、省力化が求められている。JR貨物とT2は2025年よりモーダルコンビネーションの先行実証を重ねてきたが、今回JAつがる弘前が新たに参画したことで生鮮品領域へのアプローチが実現した。
本実証実験では、弘前市から東青森駅までを日本通運、東青森駅から隅田川駅（東京）までをJR貨物の貨物列車、隅田川駅から百済貨物ターミナル駅（大阪）までをT2のレベル2自動運転トラックが担当、最終納品先までを日本通運が担う。約1200kmの工程で自動運転トラックを組み込んだオペレーションの有効性や、青果物の輸送品質への影響を検証する。
本取り組みのカギとなっているのが、JR貨物とT2が共同開発した「31フィート共用コンテナ」だ。元来、着脱できるトラックの荷台「スワップボディ」と鉄道用コンテナは固定構造や規格が異なり、相互でそのままの積載・運用することは不可能だった。このコンテナは、双方に対応する共用規格を実現できるように、全長調節が可能なアジャスターが付いている。
4者は複数回の実証を経て、将来的なレベル4自動運転トラックの導入と、定期的な輸送サービス（商用運行）への移行に向けた検討を進めていく方針だ。
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