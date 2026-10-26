三菱電機、フィジカルAIでヒューマノイドと工作機械が連携する自動化システムを開発

三菱電機株式会社は10月21日、フィジカルAIを介してヒューマノイドロボットとCNC工作機械がシームレスに連携する加工システムを開発したと発表した。自社AI技術「Maisart」を活用したフィジカルAIにより、ロボットの機種に合わせた個別のシステム構築を行うことなく自然言語指示のみで連動し、製造現場における加工プロセスの省人化を目指す。

製造現場での人手不足が深刻化するなか、材料の設置や機械の清掃、検査といった人の柔軟な手足や動作を前提とした作業の自動化が求められている。しかし、従来の産業用ロボットでこれらを代替するには大幅な設備改修が必要となり、目下期待されるヒューマノイドロボットの導入にあたっても、工作機械と連携させるための個別の通信・制御プログラミングが課題となっていた。

同システムは、指示を解析してタスクを自動生成・振り分けを行う「AI加工タスクプランナー」、自然言語で制御情報を伝達する「CNC工作機械」、そして「汎用ヒューマノイドロボット」の3要素で構成される。AIが作業工程を自動で組み立てて各機器へ割り振るため、高度なシステムインテグレーションを経ずにオペレーターの簡単な指示だけで一連の加工作業を実行・管理できるという。

同社は2030年の実用化に向けて本システムの機能高度化と実証実験を進め、完全無人化工場の実現を目指す方針だ。