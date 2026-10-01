1人参加率95％のシニア向けツアー、受け取り側が行き先を選べる体験型ギフト
シニア向けコミュニティレジャーを展開する株式会社ジェイエルネスは9月15日、行き先を受け取り側が選べる体験型贈答サービス「シュミタイムギフト」の提供を開始した。あわせて同社は9月17日、FFGベンチャービジネスパートナーズをリード投資家とする第三者割当増資により、総額3.7億円の資金調達を実施したと発表した。
厚生労働省が2026年7月に公表した「2025年 国民生活基礎調査の概況」によると、65歳以上の世帯のうち単独世帯の割合は33.8％に達している。同社はこうした単身化や個人のペースを重視する需要に対応した少人数ツアー「シュミタイム」を運営。サービス開始1年でのべ参加者数は6381人を記録し、利用者の86.0％が60〜70代、参加申込の95.7％が1人での応募だという。同社は顧客の会話や好みを記録するAIを活用し、ツアー企画や案内オペレーションのシステム化を行う。
今回提供を開始した「シュミタイムギフト」は、8,000円、12,000円、16,000円の3種類の券種で展開。贈り手は特定のツアーを指定するのではなく券種を選び、受取人自身が予算に合わせて専用ページから街歩きや歴史巡りなどの日帰りツアーを選択する仕組みだ。
同社は調達した3.7億円を活用し、体験供給システムの強化とAI開発を進め、2026年12月より関西エリアへのサービス展開を開始する予定だという。
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