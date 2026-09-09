赤外線レーザーで不審ドローン検知へ。防衛・インフラ防護へ向けた技術開発

メトロウェザー株式会社は、インキュベイトファンド株式会社および三菱重工業株式会社を引受先とする第三者割当増資により、総額15億円の資金調達（1stクローズ）を実施したと発表した。近年、空港や発電所などの重要施設において不審ドローンの侵入対策が課題となっており、同社が保有するセンサー技術を防衛や重要インフラ防護に活用する狙いが背景にある。

同社は、赤外線レーザーと独自の信号処理技術を用いて大気中の状態を観測する「ドップラー・ライダー」を開発。現在はこれを応用し、既存の電波レーダーでは捉えにくい対象を識別する「物体検知ライダー」の開発を進めている。防衛装備品としての実用化に向け、防衛分野で実績を持つ三菱重工の量産や品質管理の知見を活用しながら、技術開発を進める計画だ。

今回の資金調達と連携は、スタートアップの技術を民生用途だけでなく防衛や社会インフラ防護にも利用する「デュアルユース」の事例だ。防衛領域への参入には高い品質水準やセキュリティ対応が必要なため、大手企業との提携によって開発および実装の進展が図られる見込みだ。