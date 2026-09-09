XR/ARグラスの所有者は現在、どのように活用しているでしょうか。AI機能を駆使してXRを活用というよりは、映画やドラマ、ゲームなどを「どこでも自分だけのクリアな大画面」で楽しむのが今の主流でしょう。

出張時の新幹線や飛行機での長距離移動、リビングのソファ、あるいは寝室のベッドなど、どんな体勢でも自分だけのプライベートな大画面が手軽に展開される体験は、一度味わうと本当に手放せなくなります。

「映画やゲームを寝転がりながら、大画面で楽しみたい」。そんな憧れを抱きつつも、これまでのXRグラスは「価格が高い」「高画質なのか不安」と、手が出しづらかったのも事実。

しかし、そのジレンマを完全に打ち破る技術革新の波がついにやってきました。VITUREの「VITURE Pro 2 XRグラス」の直販価格は4万9880円と5万円切りです！

もちろん安いだけでなく、ソニー製マイクロOLEDディスプレイの搭載などスペックにも妥協はありません。とにかくすごいのが、メガネユーザーがXRグラスを導入する際、最大の障壁だったピント合わせ。「近視調整ダイヤル」できっちりカバーできるのです。

価格や画質の不安でXR/ARを諦めていたすべての人にとって、まさに「待っていた1台」。新定番になり得るXRグラスのレビューをお届けします！