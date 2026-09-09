あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第226回
VITURE「VITURE Pro 2 XRグラス」
5万円以下なら買いだろ！XRグラス、高くて手が出なかった人にも推せる「VITURE Pro 2」を試してみた
2026年09月09日 17時00分更新
XR/ARグラスの所有者は現在、どのように活用しているでしょうか。AI機能を駆使してXRを活用というよりは、映画やドラマ、ゲームなどを「どこでも自分だけのクリアな大画面」で楽しむのが今の主流でしょう。
出張時の新幹線や飛行機での長距離移動、リビングのソファ、あるいは寝室のベッドなど、どんな体勢でも自分だけのプライベートな大画面が手軽に展開される体験は、一度味わうと本当に手放せなくなります。
「映画やゲームを寝転がりながら、大画面で楽しみたい」。そんな憧れを抱きつつも、これまでのXRグラスは「価格が高い」「高画質なのか不安」と、手が出しづらかったのも事実。
しかし、そのジレンマを完全に打ち破る技術革新の波がついにやってきました。VITUREの「VITURE Pro 2 XRグラス」の直販価格は4万9880円と5万円切りです！
もちろん安いだけでなく、ソニー製マイクロOLEDディスプレイの搭載などスペックにも妥協はありません。とにかくすごいのが、メガネユーザーがXRグラスを導入する際、最大の障壁だったピント合わせ。「近視調整ダイヤル」できっちりカバーできるのです。
価格や画質の不安でXR/ARを諦めていたすべての人にとって、まさに「待っていた1台」。新定番になり得るXRグラスのレビューをお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
「VITURE Pro 2 XRグラス」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）120Hz駆動のソニー製マイクロOLEDによる高画質
2）メガネなしでピントが合う！ 左右独立の近視調整ダイヤル
3）接続すると即大画面、USB-C 1本で繋がる汎用性の高さ
購入時に確認したい2つのポイント
1）画面の「空間固定（3DoF）」には別売オプションがおすすめ
2）静かな場所で装着する際は音漏れに要注意
🎬【3分で要約】「VITURE Pro 2 XRグラス」動画解説
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