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アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」

【Anker】モバイルバッテリーの不安を撲滅できるか？ネオリチウムイオンの新型を試してみた

2026年09月13日 17時00分更新

文● YD／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

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アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」

　モバイルバッテリーを選ぶとき、容量や充電速度と並んで、いや、それ以上に気になるのが「安全性」ではないでしょうか。毎日のようにカバンへ入れて持ち歩き、スマートフォンを充電している間は手元から離れていることもある。

　とくに最近は便利な一方で、バッテリーという製品だからこそ「本当に大丈夫なの？」という不安はどうしても付きまといます。それこそ発火したニュースや、リコールのリリースを見かけると、その不安はより大きくなります。

　そんな中、その渦中にいたメーカーから、安全性という面で新たなアプローチを打ち出した製品が登場しました。

次ページ：モバイルバッテリーは「容量」だけで選ぶ時代ではない

安全性という面で新たなアプローチを打ち出した製品です

　それが、アンカー・ジャパンの「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」です。最大の特徴は、「Neo Lithium-ion Battery（ネオリチウムイオンバッテリー）」。

　ここで勘違いしてはいけないのが、ネオリチウムイオンという名前から「リチウムイオンに代わる新しい電池素材」と考えてしまうこと。これは、いわゆるリチウムイオン電池とは別の次世代電池に置き換えた、という話ではありません。

　では、Anker Nano Power Bankがどのようなバッテリーなのか、実際に使ってみてどうだったかに触れながら、紹介していきます。

【目次】この記事で書かれていること：

Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)を使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）「ネオリチウムイオン」で安全性を徹底追求
2）Qi2対応で、スマホにくっつけて充電できる
3）10000mAhなのに約15mm。持ち歩きやすさが絶妙

購入時に注意したい2つのポイント
1）充電速度を最優先するなら、ほかの選択肢も
2）価格はやや高め。安心にどこまで払うか

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

【3分で要約】アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」動画解説

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