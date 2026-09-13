モバイルバッテリーを選ぶとき、容量や充電速度と並んで、いや、それ以上に気になるのが「安全性」ではないでしょうか。毎日のようにカバンへ入れて持ち歩き、スマートフォンを充電している間は手元から離れていることもある。

とくに最近は便利な一方で、バッテリーという製品だからこそ「本当に大丈夫なの？」という不安はどうしても付きまといます。それこそ発火したニュースや、リコールのリリースを見かけると、その不安はより大きくなります。

そんな中、その渦中にいたメーカーから、安全性という面で新たなアプローチを打ち出した製品が登場しました。

それが、アンカー・ジャパンの「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」です。最大の特徴は、「Neo Lithium-ion Battery（ネオリチウムイオンバッテリー）」。

ここで勘違いしてはいけないのが、ネオリチウムイオンという名前から「リチウムイオンに代わる新しい電池素材」と考えてしまうこと。これは、いわゆるリチウムイオン電池とは別の次世代電池に置き換えた、という話ではありません。

では、Anker Nano Power Bankがどのようなバッテリーなのか、実際に使ってみてどうだったかに触れながら、紹介していきます。