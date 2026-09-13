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アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」
【Anker】モバイルバッテリーの不安を撲滅できるか？ネオリチウムイオンの新型を試してみた
2026年09月13日 17時00分更新
モバイルバッテリーを選ぶとき、容量や充電速度と並んで、いや、それ以上に気になるのが「安全性」ではないでしょうか。毎日のようにカバンへ入れて持ち歩き、スマートフォンを充電している間は手元から離れていることもある。
とくに最近は便利な一方で、バッテリーという製品だからこそ「本当に大丈夫なの？」という不安はどうしても付きまといます。それこそ発火したニュースや、リコールのリリースを見かけると、その不安はより大きくなります。
そんな中、その渦中にいたメーカーから、安全性という面で新たなアプローチを打ち出した製品が登場しました。
それが、アンカー・ジャパンの「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」です。最大の特徴は、「Neo Lithium-ion Battery（ネオリチウムイオンバッテリー）」。
ここで勘違いしてはいけないのが、ネオリチウムイオンという名前から「リチウムイオンに代わる新しい電池素材」と考えてしまうこと。これは、いわゆるリチウムイオン電池とは別の次世代電池に置き換えた、という話ではありません。
では、Anker Nano Power Bankがどのようなバッテリーなのか、実際に使ってみてどうだったかに触れながら、紹介していきます。
【目次】この記事で書かれていること：
Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）「ネオリチウムイオン」で安全性を徹底追求
2）Qi2対応で、スマホにくっつけて充電できる
3）10000mAhなのに約15mm。持ち歩きやすさが絶妙
購入時に注意したい2つのポイント
1）充電速度を最優先するなら、ほかの選択肢も
2）価格はやや高め。安心にどこまで払うか
【3分で要約】アンカー・ジャパン「Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)」動画解説
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