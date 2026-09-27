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シャオミ「POCO F9 Ultra」
なぜスマホにBOSEのサブウーファーを付けたのか？ゲーム性能にサウンド、ディスプレーに完全特化のガチ強スマホを触ってみた
2026年09月27日 17時00分更新
スマホの背面に、低い音だけを鳴らす専用スピーカー「サブウーファー」を載せてしまう。シャオミの「POCO F9 Ultra」は、そんな思い切った作りのスマホです。ぶっちゃけ、スマホにサブウーファーなんかいる!? と思っていましたが、実際に音を聞いてみると没入感が圧倒的です。それもそのはず、音の調整は音響メーカーのBoseが担当しているのです。そして、スマホとしての中身は文句なしにハイエンド。
これだけ詰め込んで約15万円という価格を実現できるのはシャオミならでは。今回はサブウーファーを中心にこのスマホの魅力を解説します。
POCO F9 Ultraは、シャオミのサブブランド「POCO」の最上位モデルです。CPUはSnapdragon 8 Elite Gen 5、ディスプレーは6.9型有機EL、カメラは2億画素をメインに5倍望遠と超広角を搭載。バッテリーは8050mAhで、100Wの急速充電やワイヤレス充電、IP68の防水・防塵にも対応します。価格は12GB＋256GBモデルが14万9800円、16GB＋512GBモデルが16万9800円です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）最高峰の中身で約15万円、他社ハイエンドと並ぶ高コスパ
2）Boseが仕上げたサブウーファー
3）長時間でも熱がこもりにくい、最上級のゲーム環境
購入時に確認したい2つポイント
1）万能型というより、遊びに振り切った1台
2）FeliCa非対応でモバイルSuicaは使えない
🎬【3分で要約】シャオミ「POCO F9 Ultra」動画解説
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