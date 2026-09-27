スマホの背面に、低い音だけを鳴らす専用スピーカー「サブウーファー」を載せてしまう。シャオミの「POCO F9 Ultra」は、そんな思い切った作りのスマホです。ぶっちゃけ、スマホにサブウーファーなんかいる!? と思っていましたが、実際に音を聞いてみると没入感が圧倒的です。それもそのはず、音の調整は音響メーカーのBoseが担当しているのです。そして、スマホとしての中身は文句なしにハイエンド。

これだけ詰め込んで約15万円という価格を実現できるのはシャオミならでは。今回はサブウーファーを中心にこのスマホの魅力を解説します。

POCO F9 Ultraは、シャオミのサブブランド「POCO」の最上位モデルです。CPUはSnapdragon 8 Elite Gen 5、ディスプレーは6.9型有機EL、カメラは2億画素をメインに5倍望遠と超広角を搭載。バッテリーは8050mAhで、100Wの急速充電やワイヤレス充電、IP68の防水・防塵にも対応します。価格は12GB＋256GBモデルが14万9800円、16GB＋512GBモデルが16万9800円です。