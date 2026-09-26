ミニPCと聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか？「コスパが良くて省スペース」「普段使いならこれで十分」というイメージもある一方で、「どれも同じような銀色の箱」「事務用品みたいでテンションが上がらない」と、購入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。



そこに登場したのが、そんな地味な常識を大きく覆す、RGBライティングがバリバリに光るモデル「ACEMAGIC AM18」です。

「もうこれでいいでしょ！」と思わずテンションが上がってしまう、そんな強烈な個性を持った一台。

今回レビューするのは、ACEMAGICの「AM18 AMD Ryzen 5 7640HS ミニPC」です。

一見するとゲーミングデバイスのようなサイバーパンク風のデザインですが、中身はしっかりスペックを詰め込んだ実力派。

日常的な作業から少し重めのクリエイティブワークまでこなせる、デザインと性能を両立した注目のモデルとなっています。