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ACEMAGIC「AM18 AMD Ryzen 5 7640HS ミニPC」
ミニPCなのにめっちゃ光る！Ryzen 5搭載だけど、見た目だけじゃなくしっかり使えるか検証してみた
2026年09月26日 17時00分更新
ミニPCと聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか？「コスパが良くて省スペース」「普段使いならこれで十分」というイメージもある一方で、「どれも同じような銀色の箱」「事務用品みたいでテンションが上がらない」と、購入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
そこに登場したのが、そんな地味な常識を大きく覆す、RGBライティングがバリバリに光るモデル「ACEMAGIC AM18」です。
「もうこれでいいでしょ！」と思わずテンションが上がってしまう、そんな強烈な個性を持った一台。
今回レビューするのは、ACEMAGICの「AM18 AMD Ryzen 5 7640HS ミニPC」です。
一見するとゲーミングデバイスのようなサイバーパンク風のデザインですが、中身はしっかりスペックを詰め込んだ実力派。
日常的な作業から少し重めのクリエイティブワークまでこなせる、デザインと性能を両立した注目のモデルとなっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）他を圧倒するサイバーパンクなRGBライティング
2）CPUは「Zen 4」アーキテクチャでサクサク動く
3）内蔵GPUでもゲームOK＆将来性抜群の拡張性
購入時に確認したい2つのポイント
1）筐体素材にはプラスチックが採用
2）メモリーは「1枚挿し」仕様
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