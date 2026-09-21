「なるほど、こんな感じか。こりゃいいじゃん！」。RayNeoのARグラス（メガネ型の映像機器）「RayNeo GT Max」をかけた瞬間の、正直な感想です。ARグラスの話はよく聞きますが、実際に使ってみると、思った以上に簡単で快適。パソコンやスマホの細かい文字までしっかり読めます。それでも一番イイと思ったのは267インチ級の大画面で映画が観られること。

大画面はプロジェクターを置く場所に悩まされますが、これなら寝っ転がってもOKだし、飛行機や新幹線といった、長距離移動中にも使えます。なにせ本体が軽いので、長時間の鑑賞でも鼻が痛くなることもありません。コレを使ってしまうと、もう飛行機のディスプレーで映画が観られません！

RayNeo GT Maxは、スマホやパソコンとUSB Type-Cケーブルでつなぐと、約6m先に227／267／307インチ相当の大画面が浮かんで見える製品です。目に届く明るさは最大1200ニト、リフレッシュレートは120Hzで、動きの速い映像もなめらか。音はデンマークの音響ブランド「Bang＆Olufsen」と共同で調整した4つのスピーカーを内蔵します。重さは約78g。目と目の間隔に合わせて、S／M／Lの3サイズから選べます。価格は6万7980円です。