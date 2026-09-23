あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第239回
FCNT「arrows Alpha2」
【10万円切りでハイエンド級の快適さ】スマホはこの国産全部入りアンドロイドで間違いなし！
2026年09月23日 17時00分更新
スマホの値段、どんどん上がっていますよね。10～20万円を超えるモデルも珍しくなくなり、買い替えをためらっている方も多いのではないでしょうか。そんな中で私が「これを選んでおけば大丈夫」とオススメしたいのが、FCNTの「arrows Alpha2」です。
性能的には最上位モデルではありませんが、ハイエンドスマホと同じレベルで動きはなめらかで、写真もきれいに撮れて、電池も長持ち。そのうえ国産メーカーならではの丈夫さと、おサイフケータイや防水防塵といった機能がほぼすべてそろっています。それでいて価格は10万円切り。背伸びしすぎず、物足りなくもない。まさに「ちょうどいい」を詰め込んだ1台です。
FCNTのarrows Alpha2は、画面が約6.4型の有機ELで、リフレッシュレートは最大144Hzに対応します。CPUはMediaTekの「Dimensity 8350 Extreme」、電池は5370mAhです。カメラは約5030万画素の標準と超広角の2つ。メモリーとストレージは8GB＋256GBと12GB＋512GBの2種類で、価格はSIMフリーモデルでそれぞれ9万4900円、11万8800円です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ハイエンドじゃないのに、ハイエンド並みに気持ちよく動く
2）見た目は普通なのに、実はかなり丈夫
3）日本で毎日使うことを考え抜いた作り
購入時に確認したい2つポイント
1）前のモデルからの進化は控えめ
2）良くも悪くも、そつなくこなすスマホ
🎬【3分で要約】FCNT「arrows Alpha2」動画解説
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