スマホの値段、どんどん上がっていますよね。10～20万円を超えるモデルも珍しくなくなり、買い替えをためらっている方も多いのではないでしょうか。そんな中で私が「これを選んでおけば大丈夫」とオススメしたいのが、FCNTの「arrows Alpha2」です。

性能的には最上位モデルではありませんが、ハイエンドスマホと同じレベルで動きはなめらかで、写真もきれいに撮れて、電池も長持ち。そのうえ国産メーカーならではの丈夫さと、おサイフケータイや防水防塵といった機能がほぼすべてそろっています。それでいて価格は10万円切り。背伸びしすぎず、物足りなくもない。まさに「ちょうどいい」を詰め込んだ1台です。

FCNTのarrows Alpha2は、画面が約6.4型の有機ELで、リフレッシュレートは最大144Hzに対応します。CPUはMediaTekの「Dimensity 8350 Extreme」、電池は5370mAhです。カメラは約5030万画素の標準と超広角の2つ。メモリーとストレージは8GB＋256GBと12GB＋512GBの2種類で、価格はSIMフリーモデルでそれぞれ9万4900円、11万8800円です。