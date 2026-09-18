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ハーマンインターナショナル「JBL BandBox Solo」
このスピーカー魔法じゃん！ 憧れの曲からギターだけ消せるJBL BandBox Soloを試してみた
2026年09月18日 17時00分更新
普段リスナーとして音楽を聴いて楽しむだけでなく、自分でギターを弾いたり歌ったりするのが大好きな人へ。私たちの音楽ライフを劇的に変えてしまう、革新的なスマートスピーカーが登場しました。ハーマンインターナショナルの「JBL BandBox Solo」（バンドボックス・ソロ）です。
一見すると、どこにでも持ち出せるコンパクトなJBLのポータブルBluetoothスピーカー。しかし、その内部には最新のAI処理エンジン（NPU）と、本格的なギターアンプやエフェクター、練習ツールがギュッと凝縮されています。
「JBL BandBox Solo」最大の特徴は、「大好きな憧れの楽曲から、ボタン一発でギターやボーカルだけを消し、即座に原曲と一緒にセッションできる」という夢のような体験です。マジですごいですよ、コレ。だって、自分は買っちゃいましたからね！
「JBL BandBox Solo」があれば、PCで難しい音源編集ソフトを立ち上げる必要も、事前に特殊な音源を用意する必要も一切ありません。
スマホとペアリングしてYouTubeやサブスクの楽曲をBluetoothで再生し、本体のボタンをポチッと押すだけで、再生中の曲からギターの音がスッと消え去り、自分がそのバンドのギタリストとして飛び込めます。
さらに、アンプシミュレーター、各種エフェクト、チューナー、メトロノーム、ルーパー機能まで完備しており、演奏に必要な機材がこれ1台で揃います。
万が一、ギター練習に挫折したとしても、普段使いのポータブルBluetoothスピーカーとして毎日愛用し続けられるため、導入のハードルが極めて低いのも見逃せないポイント。まさに音を鳴らす魔法の小箱「JBL BandBox Solo」の秘密を、自腹の実機レビューで解き明かします！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）PC不要！ ボタン一発で原曲からギターやボーカルが消える「ステムAI分離」
2）JBLの本格アンプサウンド＆演奏に必要なツールがこれ1台に全部入り
3）AI分離の精度とパート構成の割り切りにはちょっと注意
購入時に確認したい2つのポイント
1）アプリによる自由な音作りと、多機能ゆえに操作慣れが必要
2）高度なAI・信号処理による短めのバッテリー駆動時間
🎬【3分で要約】ハーマンインターナショナル「JBL BandBox Solo」動画解説
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