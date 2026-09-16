あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第231回
シャオミ「Xiaomi デスクトップスピーカー Pro Set」
【うちのデスクも買いました】1万6980円の音じゃないぞ！俺の部屋じゃ鳴らしきれない重低音スピーカーを編集部でテスト
2026年09月16日 17時00分更新
昨今のガジェット界隈では値上げラッシュが続いていますが、オーディオジャンルだけはちょっと違った進化を遂げています。
世の中の流れに反して、「安くてしっかり高音質」な製品が次々と登場している注目のカテゴリなんです。手頃な価格帯だからこそ、「とりあえず試してみようかな」と気軽に手を出しやすいのも嬉しいところですよね。
そんなトレンドの真っ只中に登場したのが、今回レビューする2.1チャンネル仕様のデスクトップスピーカー。
正直なところ、「1万円台半ばでこのサウンドが出せるの！？」と驚かされる仕上がりです。このコスパの高さなら、デスク周りの音質をちょっと底上げしたい人なら間違いなく試してみる価値あり。
編集部でも実際にセットして実力をテストしたのですが、あまりのコスパと音の良さに、実は編集部のデスクもその場で購入を決断していた実力派です。目利きのデスクが導入するほど、この価格帯では最優秀クラスの満足度。その魅力をさっそくチェックしていきましょう！
「Xiaomi デスクトップスピーカー Pro Set」は、2.1ch仕様のデスクトップスピーカーシステムです。
モニターの下にすっきり収まるスリムなサウンドバー（メインスピーカー）と、迫力の重低音を響かせるワイヤレスサブウーファーがセットになったモデル。
手軽なサイズ感でありながら、デスク環境での音響体験を根底から変えてくれるポテンシャルを秘めており、PCでの作業はもちろん、ゲームや動画鑑賞まで幅広くカバーしてくれる一台に仕上がっています。
【目次】この記事で書かれていること：
「Xiaomi デスクトップスピーカー Pro Set」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）画面下にスッキリ収まるのに顔へ迫る！迫力重低音を生む2.1ch構成
2）5種類のEQとマイク内蔵でマルチに活躍！ライティング演出も自在
3）接続手段を選ばない万能感！手元で直感的に扱えるダイヤル操作も快適
購入時に確認したい2つのポイント
1）正面下の設置スペースは要確認！横幅約51cmのバー形状に合わせた配置計画を
2）コンセントが「2口」必要になる点に気をつけよう
🎬【3分で要約】シャオミ「Xiaomi デスクトップスピーカー Pro Set」動画解説
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