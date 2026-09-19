あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第233回
イノモ日本「INMO GO3」
このスマートグラス、まるでターミネーター！モノクロ表示が逆にかっこよかった「INMO GO3」
2026年09月19日 17時00分更新
これまでスマートグラスというジャンルに対して、「欲しい気持ちはあるが、あと一歩が出ない」と躊躇している人は多いはず。その理由は明確で、第一に「見た目が80年代のデカいサングラスみたいで、街中で装着するのが恥ずかしい」ということ。
第二に「高価なわりには、実際の日常で活用できる場面が少なそう」という点。そもそも、スマートグラスが「大画面が見られる」か「VR世界に飛び込める」か、そして「視界に便利な情報が表示される」のか、製品の外観を見ても全然わかりません。
そんなスマートグラス特有の二重苦を解消し、「これなら毎日使える」と思わせる期待のデバイスが登場しました。それは、イノモ日本の最新AIスマートグラス「INMO GO3」。「視界に便利な情報が表示される」系の製品です！
「INMO GO3」の重量はわずか約58gで、ガジェット感を極限まで抑えた自然なフレームデザインを採用。見た目は普通のメガネに非常に近く、街中でも他人の目を一切気にせず自然に装着できます。
さらに、手に入れることで「言語の壁を意識しない自由なコミュニケーション」という圧倒的な体験が得られます。目の前にリアルタイムで翻訳字幕やマップ案内が浮かび上がる未来のライフスタイルが、9万9800円という10万円以下で自分のものになるのです。
ガジェット好きの所有欲と実用性を同時に満たす、大注目スマートグラスの魅力をお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）視界に字幕が浮かぶ「リアルタイム翻訳」が有能すぎる
2）着脱式バッテリー＆普通に見えるデザインで「毎日使える」
3）まるでターミネーター!? 緑色の両眼Micro-LEDが逆にかっこいい
購入時に確認したい2つのポイント
1）音質とカメラは平均的。単体製品レベルの過度な期待は禁物
2）周囲への微小な光漏れとディスプレーのうっすら見えに注意
🎬【3分で要約】イノモ日本「INMO GO3」動画解説
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