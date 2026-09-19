これまでスマートグラスというジャンルに対して、「欲しい気持ちはあるが、あと一歩が出ない」と躊躇している人は多いはず。その理由は明確で、第一に「見た目が80年代のデカいサングラスみたいで、街中で装着するのが恥ずかしい」ということ。

第二に「高価なわりには、実際の日常で活用できる場面が少なそう」という点。そもそも、スマートグラスが「大画面が見られる」か「VR世界に飛び込める」か、そして「視界に便利な情報が表示される」のか、製品の外観を見ても全然わかりません。

そんなスマートグラス特有の二重苦を解消し、「これなら毎日使える」と思わせる期待のデバイスが登場しました。それは、イノモ日本の最新AIスマートグラス「INMO GO3」。「視界に便利な情報が表示される」系の製品です！

「INMO GO3」の重量はわずか約58gで、ガジェット感を極限まで抑えた自然なフレームデザインを採用。見た目は普通のメガネに非常に近く、街中でも他人の目を一切気にせず自然に装着できます。

さらに、手に入れることで「言語の壁を意識しない自由なコミュニケーション」という圧倒的な体験が得られます。目の前にリアルタイムで翻訳字幕やマップ案内が浮かび上がる未来のライフスタイルが、9万9800円という10万円以下で自分のものになるのです。

ガジェット好きの所有欲と実用性を同時に満たす、大注目スマートグラスの魅力をお届けします！