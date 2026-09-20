液晶画面に直接ペンを走らせ、まるで紙とペン感覚で直感的にイラストやデザインを描ける「液晶ペンタブレット（液タブ）」。日本市場で液タブの世界といえば、長年にわたって絶対的なシェアを誇る定番メーカー（ワコム）の独壇場でした。

でも今では、海外の新興ブランドが驚くほどの進化を遂げていて、プロシーンを大きく揺るがしています。これまで最高峰の描画性能を持つハイエンド液タブといえば、20万円前後は当たり前で、なかなか手が出しにくい存在でした。

それがこのモデルはプロレベルの仕様を網羅しながら、約12万円というコスパを実現しています。「非ワコム」のハイスペック機は本当にスゴいのか、トップブランドに迫る実力があるのか、編集部で試しました！

今回レビューする「Artist Ultra 14」は、ペンタブレットの雄、XPPenが送り出す14型液晶ペンタブレットです（一般表現として“液晶ペンタブレット”と書きましたが、後述のようにパネル自体は有機ELです）。

軽量スリムな本体に高精細な2.8K有機ELパネルを搭載。さらに1万6384段階の超高精度な筆圧検知に対応するペン2本、作業効率を高めてくれる左手デバイスやスタンドまで標準で同梱されています。

約12万円という価格で高度な制作環境が一挙に手に入る、クリエイター向けの製品内容となっています。