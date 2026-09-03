『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「アウトドア感のあるもの」が好きです。

たとえば、タフな防水・防塵仕様の腕時計。日常生活を送るだけなら、そこまで頑丈な腕時計は必要ありません。でも、アウトドアシーンにも耐えられるスペックを備えながら、普段使いもできる。そんなところにロマンを感じます。

「この時計があれば、俺はいつ遭難しても時間を確認できるな」なんて思いながら、お気に入りの腕時計を都市で眺める瞬間が、ちょっと楽しい。実際にはそんな状況に遭遇する可能性なんてほとんどないわけですが、意味があるかどうかとは別に、「これが好き」という感覚が、日常を少し楽しくしてくれると思います。

では、スマートウォッチはどうでしょう。

スマートウォッチもいまやさまざまなタイプがあり、アウトドアに耐えられるタフさを売りにしたモデルや、アクティビティーに特化した機能を備えたモデルも、定番化しています。

ただ、スマートウォッチの場合、あまりにも「アウトドアに振り切っている」と、僕にとってはちょっと違うんです。普段使いしやすく、日頃のファッションにも自然になじむ。その一方で、いざアウトドアに持ち出しても不安がない。このくらいのバランスがちょうどいい。

そんな絶妙なところにピタッとハマってくれたのが、Galaxy Watch Ultra2でした。

Galaxy Watch Ultra2は、Galaxy Watchシリーズの中でもアウトドアやスポーツに重点を置いた最上位モデルです。47mmのチタニウム製ケースを採用し、IP69K、防水10気圧、EN13319認証に対応。トレイルラン、サイクリング、ダイビングなど、一般的なスマートウォッチよりも過酷な環境を意識した作りになっています。

さらに、800mAhバッテリーや最大5000ニトのディスプレー、LTE、GPSなども搭載。日常のスマートウォッチとして使いつつ、休日にはそのまま山や海へ持ち出せるのが魅力です。

見た瞬間に思いましたよ。「ああ、このほんのりアウトドア風味のスッキリとしたデザインに、ガチの性能を詰め込んだ感じ、いいな」って。