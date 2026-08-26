8月26日から
【本日】ぷりぷり“えび月見”がウマそう！ ゼッテリアで月見スタート
2026年08月26日 10時30分更新
バーガーチェーン「ゼッテリア」は、「月見バーガーフェア 第1弾」として期間限定商品7品を、本日8月26日から販売します。
今年の主役は、ゼッテリアの看板商品「絶品バーガー」を月見仕立てにした「絶品月見バーガー」。ビーフ100％の肉厚な絶品パティに、店内で焼き上げたぷるぷる食感のたまごを合わせています。
▲絶品月見バーガー 640円
味の決め手は、3種類の醤油をベースに八丁味噌や香味野菜を加えた特製月見ソースと柚子マヨ。ゼッテリアのレギュラーバーガーよりも一回り大きなバンズでサンドしています。
●肉厚パティ3枚の「トリプル」も！
「絶品月見バーガー」は、パティを2枚重ねた「ダブル絶品月見バーガー」（840円）と、3枚重ねた「トリプル絶品月見バーガー」（1040円）も用意されています。
▲トリプル絶品月見バーガー 1040円
中でもトリプルは、肉厚な絶品パティを3枚使用。月見ながら、かなり肉々しいボリュームです。
●「えび」の月見もある
ビーフだけではなく、「月見えびバーガー」（590円）もラインアップします。
▲月見えびバーガー 590円
プリプリサクサク食感のえびパティに、店内で焼いたたまごを合わせ、特製月見ソース、柚子マヨ、レタスなどをバンズで挟んだ一品です。
●実は「第1弾」
今回スタートするのは「月見バーガーフェア 第1弾」。絶品月見バーガーをはじめ、月見バーガー、月見チーズバーガー、月見えびバーガー、朝限定の月見モーニングマフィンなど計7商品が登場します。
販売は一部店舗を除く270店舗で、9月中旬までを予定。なくなり次第終了します。
※価格は税込み表記です。
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