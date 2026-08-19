【本日】スシロー「本鮪中とろ」「あわび」が110円～！ 贅沢ネタがお手頃に

回転寿司チェーン「スシロー」は8月19日から、「本鮪中とろ」と「あわび1貫」を110円～で全国のスシローにて販売します。
本鮪中とろが110円～！ あわびも同価格
注目は、なんといっても「本鮪中とろ」が110円～で登場すること。さらに、高級食材の「あわび」も1貫110円～と、贅沢ネタ2品がお手頃価格で楽しめます。
▲本鮪中とろ 110円～
鮪の王様とも称される本鮪の中とろを使用。中とろならではの脂のりと香り、旨みをほどよいバランスで楽しめるという商品です。8月30日までの期間限定です。
▲あわび1貫 110円～
高級食材のあわびを1貫で提供します。コリコリとした食感と磯の香りが特徴です。
▲カタラーナ・グランデ 270円～
定番スイーツ人気No.1の「カタラーナアイスブリュレ」を、お値段そのまま約40％増量したグランデサイズで提供します。
北海道産生クリームなどを使用したカタラーナで、注文が入ってから表面を直火でキャラメリゼします。パリッとした食感とほろ苦さが特徴です。
▲ぷるもちクリームわらび餅盛り合わせ 280円～
クリームを包んだわらび餅とアイスを盛り合わせ“ネオ和菓子”です。本わらび粉を使用したわらび餅は、ぷるもち食感に仕上げています。
これは食べに行きたい！
贅沢ネタの「本鮪中とろ」と「あわび」を110円～というお得な価格で楽しめるチャンスとなっています。
さらに、スイーツも約40％増量のカタラーナなどが登場します。この機会にスシローで夏の味覚を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月19日
・終了日：2026年8月30日
※価格は税込み表記です。
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