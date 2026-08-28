【4日間限定】カルビ肉が無料で1.5倍！ 増量祭本日から

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は8月28日より4日間限定で「カルビ肉1.5倍増量無料キャンペーン」を実施します。
カルビ肉が1.5倍増量無料！
2021年8月に1号店をオープンし今年で5周年になることを記念したキャンペーン。
「カルビ肉1.5倍増量無料キャンペーン」では、8月28日から8月31日の期間中「【名物】焼きたてのカルビ丼」などの対象商品のお肉を、無料で1.5倍に増量します。
また、肉増量2倍もお得な290円で変更可能です。
対象商品は「【名物】焼きたてのカルビ丼」、「にんにくカルビ丼」、「チーズカルビ丼」、「ねぎ塩カルビ丼」「さっぱりぽん酢 鬼おろし牛カルビ丼」の5商品です。
▲対象商品の一例「焼きたてのカルビ丼」（並）690円
このキャンペーンは、デリバリーでの注文は対象外となります。
お得な機会は8月31日まで！
焼きたてのかるびは、熟成肉を使用した「焼きたてのカルビ丼」と厳選した牛肉の旨みが特徴の「ユッケジャンスープ」の専門店。リーズナブルな価格で、気軽に楽しめるのが特徴のお店です。
今回のキャンペーンは4日間のみ。お店自慢の甘辛ダレがたっぷり絡んだ「焼きたてのかるび」ならではの香ばしいお肉を、この機会にお腹いっぱい楽しんでみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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