ファミマ「肉まん」今年は180円に！ 新作「タコスまん」も登場

ファミリーマートは8月18日から、「ファミマの中華まん」を全国の店舗で発売します。
ファミマ、今年は肉まん180円
「タコスまん」も新発売
中華まんシリーズとして、定番の「肉まん」「ピザまん」の素材や食感を追求したほか、タコスの味わいをイメージした新商品「スパイス香るタコスまん」などをラインアップします。
なお、肉まん、ピザまん、つぶあんまん、こしあんまんは、いずれも昨年の発売時から10円値上げ。肉まんとピザまんは170円から180円、あんまん2種は150円から160円になっています。
▲じゅわっとジューシー本格肉まん 180円
肉の部位や配合を見直し、ゴロゴロとした肉の割合を増やしています。具材の存在感と肉の旨みを際立たせ、こだわりの生地とジューシーな食感に仕上げているといいます。
▲のびーるチーズのコク旨ピザまん 180円
トマトのフレッシュな味わいと濃厚なチーズの旨みが際立つピザまんです。もち小麦を配合した生地を使用し、もっちりとした食感に仕上げています。
▲スパイス香るタコスまん 190円
タコスの味わいをイメージした新商品です。濃厚なトマトペーストとサルサソースを使用し、ハラペーニョ、クミン、オールスパイスなど10種類の香辛料を使っています。
具材の中心にはモッツァレラチーズを配置し、スパイスによる刺激にまろやかなコクを加えています。10種類のスパイスによる香りと酸味、肉の旨みが広がるという中華まんです。
▲つぶあんまん 160円
小豆の粒感がしっかり感じられる、コクのある程よい甘さに仕上げています。こだわりのあんことふわふわとした生地を組み合わせています。
▲こしあんまん（ごま風味） 160円
ごまの香ばしい風味が広がる、滑らかな口どけのこしあんまんです。濃厚なごまあんとふわふわとした生地を組み合わせています。沖縄県を除く全国で販売します。
中華まんを購入で30円引きクーポンもらえる
さらに、期間中に中華まんを購入すると、次回の中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンを受け取れるキャンペーンも実施します。
8月18日～31日の期間中、中華まんを購入すると、次回中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンを受け取れます。
レシートに印字されたQRコードをファミペイで読み取ると、アプリにクーポンが届きます。クーポンは当日から使用でき、受け取りは1日1回までです。
次は30円引き！ タコスまんも気になる
今年の「ファミマの中華まん」は、定番4品が昨年から10円値上げ。一方で、期間中に購入すると次回使える30円引きクーポンがもらえるので、2回以上食べるなら活用したいところです。
そして新作で気になるのは、やはり「スパイス香るタコスまん」。ハラペーニョなど10種類のスパイスを使用した、暑い時期にも食欲をそそられそうな一品です。
まだまだ残暑が続きますが、コンビニのレジ横はひと足早く中華まんの季節。今年はまず、夏らしい（？）タコスまんから試してみたい！
・発売日：2026年8月18日
※価格は税込み表記です。
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