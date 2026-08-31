悪魔的…「生姜焼き」が豚汁に！ 1.5倍増量で復活

豚汁定食専門店「ごちとん」は8月26日から、「江戸甘味噌の生姜焼き豚汁定食」を期間限定で販売しています。
生姜焼き×豚汁！ 今年は肉が1.5倍に
「江戸甘味噌の生姜焼き豚汁定食」は、その名のとおり、生姜焼きを豚汁に盛り付けたボリュームたっぷりの一品。昨年も期間限定で販売され、人気を集めたメニューです。
▲「江戸甘味噌の生姜焼き豚汁定食」1089円
生姜焼きには、米麹を使用した優しい甘みが特徴の「江戸甘味噌」を使用。生姜とともに豚肉に絡めて炙った「味噌香る生姜焼き」を、野菜の入った豚汁に盛り付けています。
生姜の風味や江戸甘味噌のコク、野菜の旨みが豚汁に溶け込み、深みのある味わいが楽しめるそうです。
さらに今年は、昨年の販売時に寄せられた「もっと生姜焼きが食べたい」という声に応えて、価格はそのまま、生姜焼きを昨年比1.5倍に増量。豚汁としてはもちろん、生姜焼きをごはんにのせて“おかず”として楽しむのもおすすめだそうです。
秋の新グランドメニューも！
また、秋のグランドメニューとして西京味噌と豆乳を合わせたまろやかな「西京味噌のサーモン豆乳豚汁定食」、豚もつを贅沢に盛った「もつ煮込み豚汁定食」も販売します。
▲「西京味噌のサーモン豆乳豚汁定食」1089円
▲「もつ煮込み豚汁定食」1089円
生姜焼きも豚汁も、ごはんが進みそう！
豚汁だけでも立派なおかずなのに、そこへ味噌仕立ての生姜焼きをドーン。生姜焼きと豚汁を一度に楽しめる、豚汁専門店「ごちとん」らしい一杯です。
しかも今年は価格据え置きで、生姜焼きが昨年比1.5倍に増量。豚汁をすすみつつ、生姜焼きをごはんにのせて……これはごはんが進みそう！
（※文中の価格はすべて税込）
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