【本日発売】バーガーに梨!? ドムドム「梨のダブルてりやき」が復活！ シャリシャリ感気になりすぎ
2026年08月25日 16時00分更新
ドムドムハンバーガーは、梨とビーフパティ2枚を合わせた「梨のダブルてりやきバーガー」を本日より期間限定で販売します。
ビーフパティ2枚のボリューム感に加えて、梨のシャリシャリとした食感がアクセントになっています。
※以下、再掲載となります。
ドムドムハンバーガーは8月25日より、期間限定で「梨のダブルてりやきバーガー」を全国の店舗で販売します（一部店舗を除く）。
バーガーに梨!? シャリシャリ食感がアクセント
「梨のダブルてりやきバーガー」は、みずみずしい梨とジューシーなビーフパティ2枚を合わせたハンバーガーです。
▲梨のダブルてりやきバーガー
単品850円／セット1280円
パティに梨という意外な組み合わせですが、ドムドム特製てりやきソースと梨のさわやかな甘みが好相性だといいます。
パティを2枚重ねたボリューム感に加え、その肉感に負けない梨のシャリシャリとした食感もアクセント。食べ応えのあるバーガーに仕上げたとしています。
復活を望む声に応えて再販！
「梨のダブルてりやきバーガー」は2023年に一部店舗で限定販売され、その後、2024年8月には全店舗で販売されたメニューです。
「また食べたい」「食べてみたい」という声が多く寄せられたことから、今回、期間限定で再販売することになったといいます。
パティ2枚の肉々しさに、梨のシャリシャリ食感というかなりユニークな組み合わせ。これまでに食べた人はもちろん、前回気になりつつ逃してしまった人にも再びチャンスがやってきました！！
・発売日：2026年8月25日
（※文中の価格はすべて税込）
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