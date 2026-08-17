ローソン、ご当地「からあげクン＆ロールケーキ」を8エリアで発売！ 「ずんだシェイク」風ロールなど

ローソンは8月18日から、全国8エリアのご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地うまいもん祭」を開催します。

ご当地からあげクンやプレミアムロールが登場！

北海道、東北、関東（北関東甲信越）、関東（南関東）、東海北陸、関西、中国四国、九州の8エリアごとに、地元の有名店の監修商品やご当地の食材を使用したオリジナルの「からあげクン」や「プレミアムロールケーキ」などを発売します。

「からあげクン」8品を8月18日から、「プレミアムロールケーキ」7品を8月17日夕方頃から発売します。

■北海道エリア

・からあげクン 中国料理布袋監修 ザンギのたれ味 298円

札幌の中華料理店「中国料理布袋」が監修したフレーバーで、創業以来の定番メニュー「ザンギ」で使われる、酸味の効いた特製の酢醤油ベースのネギだれの味を再現しています。

・プレミアムロールケーキ 北海道産赤肉メロン 275円

北海道産赤肉メロンクリームと北海道産生クリームの2層仕立てで、赤肉メロンの香りと北海道産生クリームを組み合わせています。

■東北エリア

・からあげクン かっぱえびせん にんにく醤油味 298円

カルビーが監修するフレーバーで、東日本限定の「かっぱえびせん にんにく醤油味」とからあげクンが初めてコラボ。

青森県産にんにくのペーストを配合し、にんにくと醤油の旨味、えびの香ばしさを組み合わせています。

・UC×ずんだ茶寮監修 プレミアムロールケーキ ずんだシェイク風味 270円

仙台の名物ドリンク「ずんだシェイク」をイメージし、粗くつぶした枝豆の粒あんをバニラクリームに混ぜ込んでいます。

■関東エリア

・関東（北関東甲信越） からあげクン 亀田の柿の種味 ピリ辛しょうゆ 298円

「亀田の柿の種」をイメージし、ピリッと辛いしょうゆ味に仕立てています。

・関東（南関東） からあげクン 七宝麻辣湯監修 麻辣湯味 298円

「七宝麻辣湯」が監修した「麻辣湯味」は、花椒やカルダモンなどの薬膳スパイスを使用し、シビれる辛さに仕立てています。

・CHEESE GARDEN監修ベイクドチーズケーキinプレミアムロールケーキ 346円

「CHEESE GARDEN」が監修するフレーバーで、ベイクドチーズケーキをトッピングしています。

■東海北陸エリア

・からあげクン ステーキのあさくま監修コーンスープ味 298円

「ステーキのあさくま」が監修したフレーバーで、あさくまのコーンスープのまろやかでクリーミーな味わいを、からあげクンで再現しています。

・ステーキのあさくま監修プリン風プレミアムロールケーキ 248円

あさくま名物のプリンをイメージし、プリン風クリームに甘さ控えめのカラメルを合わせています。

■関西エリア

・からあげクン くらこん監修 塩こんぶマヨ味 298円

食品メーカー「くらこん」が監修したフレーバーで、くらこんの「塩こんぶ」パウダーにマヨ風味を合わせ、こんぶの風味と程よい塩味を楽しめるといいます。

・らぽっぽファーム監修 お芋クリームプレミアムロールケーキ 289円

紅はるかの焼き芋ペーストにカスタードを合わせたお芋クリームと北海道産生クリームを使用し、スイートポテト風味の生地で巻いています。天面にはキャラメルソースとお芋クリームをトッピングしています。

■中国四国エリア

・からあげクン 晩餐館 焙煎にんにくたれ味 298円

愛媛生まれの焼肉のたれ「晩餐館」とコラボしたフレーバーで、焙煎したにんにくの香ばしさが特長の「晩餐館 焙煎にんにくたれ」で味付けした焼肉の味わいを再現しています。

・プレミアムロールケーキ 白バラコーヒー 265円

鳥取県・大山乳業農協の「白バラコーヒー」を使用したフレーバーで、コーヒークリーム、コーヒーソース、コーヒーホイップの3層仕立てです。生地と3層のクリームにも白バラコーヒーを使用しています。

■九州エリア

・からあげクン カルビーポテトチップス九州しょうゆ味 298円

九州地方で親しまれている甘口しょうゆの味わいを生かし、香ばしさと甘じょっぱさを再現しています。

・プレミアムロールケーキ 熊本県産和栗 279円

熊本県産和栗を使用したフレーバーです。ホイップクリームに和栗ホイップと和栗クリームを合わせ、仕上げに和栗のダイスをトッピングしています。

北海道メロン、ずんだ、和栗まで！

ご当地食材や名物を使ったからあげクンとプレミアムロールケーキが、地域ごとに異なるラインアップで登場します。

近くのローソンで、普段とは違うご当地コラボの味をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月18日

※価格は税込み表記です。