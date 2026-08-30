全部550円！ ほっともっとに「得弁」3種、全時間帯で販売

ほっともっとは9月1日から、税込550円で楽しめる「550（ゴーゴー）ランチ」シリーズ3商品を発売します。ランチタイムだけではなく、全時間帯で購入できます。

550円の得弁が3種類！

今回登場するのは、「牛焼肉得弁ランチ」「しょうが焼き得弁ランチ」「とりかつ得弁ランチ」の3種類。いずれも550円です。



▲牛焼肉得弁ランチ



甘辛い味付けでごはんが進む牛焼肉をメインにしたお弁当です。

▲しょうが焼き得弁ランチ



しょうがの豊かな香りを楽しめる、しょうが焼きをメインにしています。

▲とりかつ得弁ランチ



濃厚なソースで味わうとりかつがメイン。食べ応えのある弁当とうたいます。

昼も夜も550円！

ほっともっとでは700円前後の弁当も多い中、550円で選べるのはうれしいですね。



さらに「ランチ」の名称ですが時間帯の制限はなく、昼食はもちろん夕食などにも利用できます。手頃にお弁当を済ませたいときの選択肢になりそうです。



牛焼肉、しょうが焼き、とりかつと、ごはんが進みそうなおかずがそろっているのもありがたい！ 9月からのほっともっとで、覚えておきたい新シリーズです。



・発売日：2026年9月1日

（※文中の価格はすべて税込）