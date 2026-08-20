ビュッフェ880円→500円！ 焼肉ランチもお得な5日間　8月24日から

焼肉チェーン「かみむら牧場」は8月24日～28日の期間、平日限定の「幸せの5日間」として「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」企画を実施します。

期間中は、焼肉ランチのおすすめメニュー2種を税抜1129円で販売するほか、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを楽しめるランチビュッフェを500円で提供します。

焼肉ランチ税抜1129円＆ビュッフェ500円！

同店では、平日ランチタイム（11時～16時）限定で、お手頃価格の焼肉ランチを提供しています。今回の「幸せの5日間」では、2つの特典を用意します。

1つ目は、「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を期間中は「いい肉」にちなみ、特別価格1241円（税抜1129円）で提供します。さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが無料となります。

2つ目は、定食メニューを注文した人を対象に、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を、通常880円のところ特別価格500円で提供します。

■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要

期間：8月24日～28日

内容：

【1】人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

※上記2品はご飯おかわり無料

【2】KAMIMURAランチビュッフェ フルセット

通常880円→500円 ※小学生以下 通常440円→250円

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

残暑は焼肉でスタミナ補給！

焼肉ランチと一緒にサラダバーやアイスバー、ドリンクバーまで楽しめる今回の企画は、8月24日～28日の5日間限定です。

お得に焼肉ランチを楽しみたい人は、この機会にかみむら牧場を訪れてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月24日

・終了日：2026年8月28日

※価格は税込み表記です。