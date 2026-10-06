【本日発売】チャーシュー5枚＋濃厚スープの「味噌とんこつらーめん」幸楽苑に限定登場
2026年10月06日 17時00分更新
幸楽苑は本日より、期間限定メニュー「味噌とんこつらーめん」を販売します。
濃厚な味噌とんこつスープに、昆布や椎茸、煮干しの旨味と背脂の甘みを加えています。トッピングにチャーシューを5枚使用した食べ応えのある一杯です。
※以下、再掲載となります。
ラーメンチェーン「幸楽苑」は10月6日より、期間限定メニュー「味噌とんこつらーめん」を販売します。
チャーシュー5枚入り！
「味噌とんこつらーめん」が登場
秋の季節におなじみの幸楽苑の"味噌とんこつ"が今年も登場。
▲味噌とんこつらーめん 860円
豚ガラや豚頭をメインに丁寧に炊き出したスープに、昆布や椎茸、煮干しを加えて旨みとコクを引き出した味噌とんこつスープ。背脂を加えることで甘みと風味を引き立てたといいます。トッピングにはチャーシューを5枚使用。
単品のほか、餃子やチャーハンなどが付いたセットもラインアップします。セットは単品で注文するより70円～150円お得です。
▲味噌とんこつらーめん 餃子セット
通常1140円→1060円 ※80円お得
▲味噌とんこつらーめん チャーハンセット
通常1230円→1160円 ※70円お得
▲味噌とんこつらーめん ミックスセット
通常1510円→1360円 ※150円お得
※「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」では、チャーハンを取り扱っていません。
肌寒くなる時期にうれしい味噌とんこつ！
少しずつ肌寒くなってくるこの時期、コクのある味噌と豚骨を合わせた温かいラーメンはそそられますね。
「味噌とんこつらーめん」はチャーシューが5枚入り。しっかりお肉も楽しめるのはうれしい！ さらにガッツリ食べたいときは、餃子やチャーハンが付くセットも用意されていますよ。
・発売日：2026年10月6日
※価格は税込み表記です。
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