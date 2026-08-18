【本日】チキン南蛮きたー！ ファミマ、盛りっと系おむすび4品を一挙投入

ファミリーマートは「熱闘！おむすび選手権」キャンペーンと題して、「大きなおむすび」と「具だくさん！」おむすびの4商品を8月18日に同時発売します。
1.5倍サイズも！ 4つのおむすびが新登場「大きなおむすび」は、定番手巻おむすびの1.5倍サイズにした、ボリューム感重視のおむすびシリーズ。今回は、東京・大塚のおにぎり専門店「ぼんご」が監修した2品が登場します。
一方の「具だくさん！」では、チキン南蛮と海老マヨネーズをラインアップします。
▲ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき 338円
「ぼんご」で人気の「生たらこ」と、右近店主の著書で紹介された「ねぎとろ」をヒントにした「まぐろたたき」を組み合わせ、漬けまぐろを加えた大きなおむすびです。
中具材の上部に生たらこを配置し、魚卵の濃厚な味わいを一口目から感じられるようにしています。
▲ぼんご監修 大きなおむすび 煮たまごと肉そぼろマヨ 348円
ファミリーマートで人気の「大きなおむすび マヨたま」を「ぼんご」流にアレンジしています。
煮たまごを甘辛い醤油だれに絡め、煮たまご2分の1個とマヨネーズ和えした肉そぼろを組み合わせています。
▲具だくさん！チキン南蛮 268円
鶏もも肉の唐揚げを2分の1カットで2個使用した「具だくさん！」おむすびです。唐揚げには南蛮だれを絡め、タルタルソースと組み合わせています。
▲具だくさん！海老マヨネーズ 248円
海老天を2尾使用し、海老の旨味を効かせたマヨソースと組み合わせています。
マヨソースには醤油たれも配合し、海老天のプリッとした食感とマヨソースを合わせています。
どっちもヘビー級！ 早くも食欲の秋？
今回の「おむすび選手権」は、大きさで勝負する「大きなおむすび」と、具の存在感で攻める「具だくさん！」がぶつかる構図です。
どちらもなかなかのヘビー級。チキン南蛮や海老マヨなど、食卓の主役級のおかずまでおむすびに入っていて、早くも“食欲の秋”を感じさせます。
さて、どちらに軍配が上がるでしょうか。……迷ったら戦わせず、全員わがチームに迎えて食べちゃうのもアリ！
・発売日：2026年8月18日
※価格は税込み表記です。
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