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今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第50回

【水曜まで】ジョナサン、お酒4種が半額！ グラスワイン121円、生ビール301円って安っ

2026年10月05日 17時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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　ジョナサンは、アルコールやおつまみがお得になるクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンフェス」を10月7日まで開催しています。

　期間中は、対象のアルコール4種が、クーポン利用で通常価格の半額になります。さらに、お酒と一緒に楽しめるメニューなど7種も、クーポン利用で110円引きになります。

※以下、再掲載となります。

ビールもハイボールも半額！

　ファミリーレストランの「ジョナサン」は、本日9月24日から10月7日までの14日間、アルコールやおつまみがお得になるクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンフェス」を開催します。

生ビール301円！ グラスワインは121円

　期間中は、対象のアルコール4種が、クーポン利用で通常価格の半額になります。

　クーポンは、すかいらーくアプリ、ジョナサン公式X、すかいらーく公式Instagramで配信されます。

■対象アルコール

・サントリー ザ・プレミアム・モルツ 生ジョッキ　605円→301円
・デカンタワイン（赤・白／250ml）　418円→209円
・サントリー角ハイボール　384円→191円
・グラスワイン（赤・白）　242円→121円

　9月24日～10月7日の期間は、クーポンを10時30分から終日利用でき、対象商品であれば何杯注文しても半額になります。

おつまみなど7品が110円引き

　さらに、お酒と一緒に楽しめるメニューなど7種も、クーポン利用で110円引きになります。

■対象メニュー
・ちいさなローストビーフごはん　494円→384円
・メキシカンピラフ　549円→439円
・サーモンマリネ　439円→329円
・オクラのオーブン焼き　373円→263円
・若鶏のから揚げ　373円→263円
・フライドポテト　329円→219円
・無限カリポリーノ（ベーコン＆ガーリック味）　219円→109円

対象メニュー例：ちいさなローストビーフごはん

2週間もずっと半額

　キャンペーンは10月7日まで。2週間実施され、対象のアルコール4種はずっと半額で利用できます。なにげお得すぎ！

　クーポンの提示が条件になりますが、これは利用しない手はない！

※記事中の価格は税込み
※一部店舗では販売の有無、価格が異なる場合があります
※22時以降は深夜料金10％が加算されます

・開始日：2026年9月24日
・終了日：2026年10月7日

※記事中の価格は税込み

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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