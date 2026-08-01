皆さん、こんにちは。Wellpine Motorsportの及川紗利亜です。平日は歯科医師として虫歯を削り、週末はドライバーとしてラリーでタイムを削っています。全日本ラリー選手権・MORIZO Challenge Cupでの挑戦の様子をレポートします。

今回は全日本ラリー選手権第5戦「ARK ラリー・カムイ」に参戦してきました！ 私にとってはMORIZO Challenge Cupで初めての本格的なグラベル（未舗装路）ラリー。TGRラリーチャレンジのグラベルラウンドでグラベルデビューし、その後は北海道地区戦にも参戦。少しずつステップアップを重ね、今回いよいよ本格的なグラベルラリーに挑みました。

今回は、そんなラリー・カムイまでの北海道で過ごした1週間を振り返ります。

羽田空港からラリーモード全開！

北海道へ向かう日は羽田空港から出発……なのですが、飛行機に乗る前に立ち寄ったのは、なんと空港内のレーシングシミュレーター（笑）。「北海道へ行く前に少しウォーミングアップしておこう！」ということで、一足早くラリーモードに入ってきました。

まだ北海道にも着いていないのに、気分はすっかりラリーです。

陸別トレーニングで世界レベルを学ぶ

北海道に到着して最初に向かったのは、陸別町の陸別サーキットで開催されたMORIZO Challenge Cupのグラベルトレーニングです。今回は女性ドライバーのHARU選手と同じコテージで宿泊し、途中から今橋選手も合流しました。

トレーニングでは座学から始まり、安全やペースノートについてもしっかり勉強。走行ではTGR-WRTのインストラクターの皆さんから直接アドバイスをいただき、さらに過去WRCで活躍したミッコ・ヒルボネンさんにも助手席へ乗っていただきながら走行しました。

世界トップレベルの考え方や運転を間近で学べたことは、本当に貴重な経験でした。

満天の星空に感動！ ラリーから少し離れて上を見る

夜は、ちょうど同時期に開催されていたスターライトフェスティバルへ。銀河の森天文台では、大きな天体望遠鏡を使って天体観測を体験しました。

スタッフの方が星や天体について詳しく説明してくださり、天体観測ビギナーの私にとっては、初めて知ることばかりで、とっても興味深かったです！ 望遠鏡越しに見る星空は本当に美しく、昼間はグラベルで真剣に走り、夜は北海道の満天の星空に癒やされる、とてもぜいたくな時間になりました。

オートスポーツランドスナガワで最終調整

陸別トレーニングを終えた後は、オートスポーツランドスナガワで最終調整をしました。林道をイメージしたコースを何本も走り込み、ペースノートも何度も作成。さらに、グラベル経験が豊富な選手のペースノートと見比べながら、自分との違いも確認しました。

ラリーは受験勉強に少し似ているなと私は思っています。本番では初めて走る道ばかりですが、それまでにどれだけ多くの問題集を解いてきたかで対応力が変わります。だから今回も、とにかくたくさんのグラベルを走って経験を積むことを意識しました。

タイヤの使い方からも成長を実感

今回のグラベルウィークでは、タイヤからも自分の成長を感じることができました。北海道トレーニング1日目の走り始めた頃は、まだグラベルの走りに慣れておらず、タイヤの減り方にもばらつきがありました。

ところが、トレーニング4日目のオートスポーツランドスナガワでの練習を終えたタイヤを見ると、減り方がとてもきれいになっていて、「少しずつ走りが安定してきたんだな」と実感できました。

路面に唯一触れるタイヤには、走りの変化がそのまま表れます。今回使用した「DUNLOP DIREZZA 88R」は、グラベル経験の少ない私でも安心してアクセルを踏んでいける安定感があり、ステアリング操作にも素直に応えてくれました。