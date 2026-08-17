Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第605回
XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）がAmazonで購入可能に！ XBOXデビューしたい人は早めにチェック
2026年08月17日 19時30分更新
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XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）をチェック
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）」が販売中だ。価格は10万9980円。
クイックレジュームとXBOX Game Passが便利
複数のゲームタイトルを中断したところから再開できる「クイックレジューム」、最新のゲームタイトルからXBOX Game Passに対応するゲームタイトルまで幅広く遊べる点が魅力。
XBOX Game Passに加入することで、「Forza Horizon 6」「ビースト・オブ・リンカーネイション」などの話題作も実質無料で遊べる（月額料金は発生する）。XBOXデビューしたい人はぜひチェックしてみてほしい。
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