XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）がAmazonで購入可能に！ XBOXデビューしたい人は早めにチェック

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XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）をチェック

Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「XBOX Series X 1TB デジタル版（ホワイト）」が販売中だ。価格は10万9980円。

クイックレジュームとXBOX Game Passが便利

複数のゲームタイトルを中断したところから再開できる「クイックレジューム」、最新のゲームタイトルからXBOX Game Passに対応するゲームタイトルまで幅広く遊べる点が魅力。

XBOX Game Passに加入することで、「Forza Horizon 6」「ビースト・オブ・リンカーネイション」などの話題作も実質無料で遊べる（月額料金は発生する）。XBOXデビューしたい人はぜひチェックしてみてほしい。